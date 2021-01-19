Жители Волжского с 25 января смогут совершать поездки в общественном транспорте с бесплатными пересадками в течение часа.

"Если если в течение поездки пассажиру необходимо воспользоваться не одним, а несколькими маршрутами или разными видами транспорта, он может совершать пересадки, оплатив проезд только единожды. Сумма проезда с пересадкой такая же, как и без нее: 20 рублей", - отметили в пресс-службе мэрии.

Информация о времени приобретения билета есть на самом проездном документе, который выдает кондуктор с помощью контрольно-кассовой техники в автобусах и трамваях. В городе 21 автобусный и семь трамвайных маршрутов.

В общественном транспорте областного центра пересадки являются бесплатными с 2017 года. Там решение нашли с помощью электронных билетов. При покупке карты .Волна. пассажир может выбрать один из нескольких тарифов разной стоимости.

.Универсальный. предполагает списание денег при каждой поездке. А, например, с безлимитным можно ездить сколько угодно. Действуют и разные сезонные тарифы. Можно также установить необходимое количество поездок в месяц. Тот, что хотят ввести в Волжском, в Волгограде называется .Пересадочным. тарифом. В течение 60 минут после оплаты первой поездки горожанин может сменить транспорт неограниченное количество раз. Но при этом не допускается оплата проезда двух и более пассажиров.

В Волгограде 20 автобусных, 13 трамвайных и четыре троллейбусных муниципальных маршрута. При планировании транспортной схемы власти обещали сделать количество пересадок минимальным.