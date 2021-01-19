Новости

Услуги суррогатных матерей для иностранцев предложили запретить 20:43
"Локомотив" расторг контракт с сербским защитником Райковичем 20:20
В Вашингтоне развернули подразделения радиационной, хим- и биозащиты 20:05
В Крыму прекратят забор воды из Симферопольского водохранилища 19:56
Вышел трейлер мрачной адаптации мультсериала "Клуб Винкс" от Netflix 19:48
"Союзмультфильм": На роль Котенка в "Ну, погоди!" рассматривали и взрослых 19:32
Иран вводит санкции против Трампа, Помпео и Болтона 19:27
Страховая компания подтвердила свой выход из проекта "Северный поток 2" 19:26
Песков ответил на вопрос о новых санкциях США по "Северному потоку-2" 19:22
МВД предлагает вручать Конституцию при получении первого паспорта 18:47
Лавров отметил ухудшение безопасности на границе с Норвегией 18:25
Суд арестовал подозреваемого в расхищении "самолета Судного дня" 18:23
Дипмиссии РФ в Нью-Йорке отключили телефоны 18:20
Росприроднадзор возбудил дело о загрязнении воздуха в Орске 18:15
Захарова: Намерение Литвы внести Киркорова в черный список - глупость 18:03
Прокуратура КЧР назвала возможную причину схода лавины в Домбае 17:52
Суд вернул в СИЗО экс-министра культуры Мордовии за телефонные разговоры 17:48
В Германии создали фонд для обхода санкций против "Северного потока-2" 17:47
В Домбае завершился поиск пропавших при сходе лавины 17:39
Опрос: европейцы все меньше доверяют США 17:31
В Крыму два медработника пострадали в ДТП с машиной скорой помощи 17:30
Петербургский архитектор создал проект самого высокого здания в Африке 17:07
Саманте в новом "Сексе в большом городе" нашли "толерантную" замену 17:02
В Дамаске скончался наследник последнего султана Турции 16:43
Генри Кавилл вернулся к съемкам "Ведьмака" 16:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда лучше вкладывать деньги в 2021 году
Куда лучше вкладывать деньги в 2021 году
Мелита Вуйнович: COVID-19 может стать сезонным вирусом
Мелита Вуйнович: COVID-19 может стать сезонным вирусом
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
19.01.2021 19:51

Успеть за 60 минут

В течение часа волжане могут сделать пересадку бесплатно
Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Экономика Юга России № 8(8359)
Жители Волжского с 25 января смогут совершать поездки в общественном транспорте с бесплатными пересадками в течение часа.

"Если если в течение поездки пассажиру необходимо воспользоваться не одним, а несколькими маршрутами или разными видами транспорта, он может совершать пересадки, оплатив проезд только единожды. Сумма проезда с пересадкой такая же, как и без нее: 20 рублей", - отметили в пресс-службе мэрии.

Фото: Владимир Астапкович / ТАСС
За уничтоженные автомобили не нужно будет платить транспортный налог

Информация о времени приобретения билета есть на самом проездном документе, который выдает кондуктор с помощью контрольно-кассовой техники в автобусах и трамваях. В городе 21 автобусный и семь трамвайных маршрутов.

В общественном транспорте областного центра пересадки являются бесплатными с 2017 года. Там решение нашли с помощью электронных билетов. При покупке карты .Волна. пассажир может выбрать один из нескольких тарифов разной стоимости.

.Универсальный. предполагает списание денег при каждой поездке. А, например, с безлимитным можно ездить сколько угодно. Действуют и разные сезонные тарифы. Можно также установить необходимое количество поездок в месяц. Тот, что хотят ввести в Волжском, в Волгограде называется .Пересадочным. тарифом. В течение 60 минут после оплаты первой поездки горожанин может сменить транспорт неограниченное количество раз. Но при этом не допускается оплата проезда двух и более пассажиров.

В Волгограде 20 автобусных, 13 трамвайных и четыре троллейбусных муниципальных маршрута. При планировании транспортной схемы власти обещали сделать количество пересадок минимальным.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область

Главное сегодня

Путин оценил темпы газификации страны
В Кремле заявили о грубом давлении США на проект "Северный поток-2"
Лавров отметил ухудшение безопасности на границе с Норвегией
Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом
Роспотребнадзор сообщил о 100-процентной эффективности "ЭпиВакКороны"