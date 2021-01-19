Ближайшие три года пройдут для Крыма под знаком чистоты. Прежде всего, повысится качество морской воды у берегов полуострова, поскольку будут реконструированы или построены заново канализационно-очистные сооружения (КОС), которые сейчас сбрасывают в акваторию плохо очищенные стоки.

Не секрет, что очистные сооружения большинства прибрежных городов и поселков полуострова строились в 60-е годы прошлого века и с того времени практически не ремонтировались. Неудивительно, что за это время они исчерпали запас прочности, а износ составляет 70 и более процентов. Поскольку КОС сбрасывают стоки в так называемый мертвый слой Черного моря на расстоянии около 300 метров от берега, подводная часть трубопроводов сейчас напоминает решето, через которое стоки просачиваются в прибрежную акваторию. В результате каждое лето происходят вспышки сезонных кишечных заболеваний.

Но скоро картина изменится. В ближайшие три года в рамках федеральной целевой программы развития полуострова предстоит реконструировать или построить 24 канализационных сооружения. В том числе 13 КОС на южном берегу Крыма. Это большинство курортных поселков, у которых есть собственная система очистки стоков. В трех из них - Коктебеле, Орджоникидзе и Оленевке работа уже идет. В Коктебеле она началась 2 декабря и должна завершиться в 2023 году. За это время проложат 24 километра самотечных сетей, 9 километров напорных сетей, а также построят пять канализационных насосных станций. Зато курортный поселок получит хороший задел для развития, к его очистным сможет подключиться и соседняя деревня. В поселке Оленевка на западной оконечности полуострова готовность биологических очистных сооружений с системой разводящих коллекторов уже превышает 80 процентов. Сдача их в эксплуатацию запланирована на этот год. В Орджоникидзе сдача КОС стоит в графике на 2022 год, а стоимость сооружений оценивается в 870 миллионов рублей. В первой половине нынешнего года начнется реконструкция сразу семи КОС и проектирование еще 10.

- В рамках ФЦП запланировано около 50 миллиардов рублей на реконструкцию канализационно-очистных сооружений, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. - Так что в результате ее реализации около 80 процентов КОС будут отремонтированы, остальные построены.

Отдельно стоит сказать о самых крупных городах полуострова - Симферополе и Севастополе. В столице республики строительство коллектора глубокого заложения уже идет. Его общая протяженность составляет 17 километров и связывает центр города с очистными сооружениями в селе Укромном Симферопольского района. Будет построено 33 шахты. 23 из них уже пробурены, а на трех даже проведено техническое оснащение. Завершение строительства стоимостью свыше 10 миллиардов рублей запланировано на конец 2022 года.

Севастополю в этом смысле повезло меньше. Его КОС "Южные" попали в список долгостроев и стали предметом разбирательства в рамках уголовного дела. Стройка уже должна была завершиться, а она еще толком не начиналась. Новый контракт с ООО "Региональная строительная компания" (РСК) (кстати, она же строит КОС в Коктебеле) подписали только 5 сентября минувшего года. Теперь первоначальный проект доработают, а стройку будет курировать лично вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.