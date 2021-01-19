Карта Крыма снова разделена на районы, но на этот раз виноградарско-винодельческие. Зачем потребовалось такое деление и как это отразится на виноделии и качестве самого вина, "РГ" рассказали эксперты.

В декабре 2019 года Государственная дума приняла закон "О виноградарстве и виноделии в РФ", 26 июня 2020 года его положения вступили в силу. А 8 декабря минувшего года в закон внесены изменения. Некоторые его нормы начинают действовать в 2021 году.

В частности, на полуострове выделено 13 виноградарско-винодельческих районов. 12 из них - в Республике Крым и один - в Севастополе. Крымские районы делятся на Восточный возвышенно-степной (терруар Пантикапей), Восточный предгорный (Кафа), Восточный степной (Кировский терруар), Горно-долинный (Алушта, Демерджи), Горно-долинно-приморский (Коктебель, Кучук-Узень, Ускут, Судак, Солнечная Долина), Западный возвышенно-степной (Тарханкут), Западный приморско-степной (Каламитский), Крымский западно-приморский предгорный (Альминский, бахчисарайская долина реки Бельбек, бахчисарайская долина реки Кача), Крымское Присивашье (Арабатский, Каркинитский), Предгорный (Аянский и Бахчисарайский терруары, Белая скала, Солхат), Центральный степной (Салгирский терруар), Южный берег Крыма (Ай-Даниль, Гурзуф, Кастель, Ливадия, Массандра, Магарач, Партенит). Севастополь включает семь терруаров (так называется совокупность почвенно-климатических факторов и особенных характеристик местности): Байдарская долина, Балаклава, Гераклея, долины рек Бельбек, Кача, Черная, терруар Ласпи.

- Мы впервые ввели в законодательное поле понятие виноградопригодных земель. Это не только те участки, на которых виноград растет сейчас, но и те, на которых он рос хотя бы пять лет в обозримом прошлом, - рассказал "РГ" соавтор закона "О виноградарстве и виноделии в РФ", депутат Государственной думы от Крыма Константин Бахарев. - Таких виноградопригодных земель у нас сегодня 90 тысяч гектаров. Этого недостаточно даже для удовлетворения внутреннего потребительского спроса на продукцию виноделия. Но теперь мы хотя бы понимаем, сколько у нас этой земли, сколько ее занято и куда еще можно пригласить инвесторов.

Систематизация потребовалась еще и потому, что в украинский период часть земель, особенно на южном берегу полуострова, была застроена и утрачена для отрасли. Дефицит собственного виноматериала крупные производители и дистрибьюторы восполняли, танкерами завозя импортный. Новый закон положил конец этим манипуляциям, четко отделив импортное вино от отечественного. А выделение виноградарско-винодельческих районов должно еще больше стимулировать российских виноделов и защитить потребителей.

- У нас появляется понятие вина защищенного географического указания (ЗГУ) и защищенного наименования места происхождения (ЗНМП). Именно поэтому деление районов двухуровневое, - пояснил Константин Бахарев. - Первый уровень - это ЗГУ, район, где растет виноград, а второй - ЗНМП, терруар в данном районе.

Сами виноделы, хотя и с некоторыми оговорками, положительно оценивают отраслевое районирование полуострова.

- Мы приходим к стандартам виноделия, принятым во всем мире. И со временем у нас, как во Франции и Италии, будут узнавать напитки по месту их происхождения, - сказал "РГ" глава винного дома Валерий Захарьин. - Принятое деление на виноградарско-винодельческие районы, на мой взгляд, еще нуждается в уточнении, большей детализации, потому что выделенные районы очень большие. Например, мы знаем, что в таком древнем районе, как Качи-Кальон, в свое время было 126 виноделен. Как их отделить? Но это уже рабочие вопросы, которые будут решаться в процессе.

Помимо выделения терруаров основной гарантией качества, по мнению Захарьина, должно стать имя производителя на этикетке его продукции. Такая практика распространена за рубежом, но пока медленно приживается у нас.

Основатель биодинамического виноделия в Крыму Павел Швец с удовлетворением оценил выделенные в севастопольской зоне терруары.

- Это очень правильное и точное деление, - отметил эксперт. - Оно отражает особенности выращивания винограда в той или иной части севастопольской зоны, потому что, условно говоря, "каберне", выращенный в долине реки Качи, будет отличаться от того же "каберне", полученного в долине реки Черной.

Вместе с тем, отметил специалист, само по себе введение виноградарско-винодельческих районов это только полдела. Балаклава, Гераклея или Бельбек - бренды, которые еще нужно поднять, чтобы их оценил потребитель. И в это нужно вкладывать большие средства. Но вопрос в том, кто будет контролировать качество вина, произведенного под этими брендами, отметил эксперт. Общемировая практика такова, что это делают саморегулируемые организации (СРО) виноделов, а в российском правовом поле принципы устройства СРО виноделов могут измениться не в пользу малых производителей.

Между тем

В декабре 2020 года Государственная дума приняла поправки в 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции". Изменения существенно облегчают условия работы фермеров. Теперь им законодательно разрешено производить вино ЗНМП, нормы годового производства увеличены для них в три раза, с пяти до 15 тысяч декалитров, а срок действия лицензии - с пяти до 15 лет. При этом стоимость лицензии для малых производителей составляет 65 тысяч рублей, тогда как крупные предприятия заплатят за лицензию со сроком действия пять лет 900 тысяч рублей.

Справка "РГ"

Крым является одной из семи виноградарско-винодельческих зон России. Также в отдельные зоны выделены Дагестан, долина Дона в Ростовской области, долина Терека в Кабардино-Балкарии, Кубань, Северная Осетия-Алания, Ставропольский край.