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19.01.2021 15:54

АО "Транснефть - Сибирь" в 2020 году провело диагностику 53 резервуаров

АО "Транснефть - Сибирь" подвело итоги работы по диагностике объектов на нефтеперекачивающих станциях за минувший год.
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть-Сибирь" Фото: Пресс-служба АО "Транснефть-Сибирь"
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть-Сибирь"

В 2020 году продиагностировано 53 вертикальных стальных резервуара, из них полное техническое обследование проведено на 22 емкостях, частичное - на 31. Резервуары обследованы неразрушающими методами контроля с применением ультразвуковых, магнитных и акустико-эмиссионных диагностических приборов. По результатам 38 резервуарам продлен срок безопасной эксплуатации, остальные подлежат капитальному ремонту.

В целях повышения надежности технологических трубопроводов на нефтеперекачивающих станциях АО "Транснефть - Сибирь" проведена полная и частичная диагностика отдельных участков общей протяженностью 20,2 км. На 39 перемычках между магистральными нефтепроводами осуществлена полная диагностика с проведением работ по вскрытию участков, снятию старой изоляции, диагностике, восстановлению изоляционного покрытия. По результатам обследования принято решение о замене одной перемычки, для остальных срок безопасной эксплуатации продлен. Кроме того, по всем объектам полной диагностики проведен комплекс мер по поддержанию неизменного планово-высотного положения обследуемых трубопроводов.

Диагностическое обследование технологических трубопроводов и резервуаров выполняется в сроки и в объемах, запланированных Комплексной программой диагностики объектов линейной части магистральных нефтепроводов и НПС ПАО "Транснефть" в целях обеспечения безаварийной эксплуатации и экологической безопасности системы магистральных нефтепроводов АО "Транснефть - Сибирь".

Для обеспечения промышленной безопасности производственных объектов, а также повышения надежности основного и вспомогательного оборудования в течение прошлого года специалисты также провели оценку технического состояния пяти автоматизированных систем управления технологическим процессом, 304 единиц механо-технологического и 390 единиц энергетического оборудования.

Своевременная оценка технического состояния и проведение диагностики объектов АО "Транснефть - Сибирь" позволяют обеспечивать бесперебойную и безопасную транспортировку углеводородного сырья по системе магистральных нефтепроводов.

Сайт компании siberia.transneft.ru

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Сибирь"

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