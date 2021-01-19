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Рубрика: Происшествия

Челябинских коллекторов оштрафовали за звонки с украинского номера

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

Челябинский арбитражный суд вынес решение о наложении штрафа на коллекторское агентство за звонки с телефонного номера, зарегистрированного на территории Украины. В действиях взыскателей выявлены признаки "Нарушения требований о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности", сообщили во вторник в УФССП региона .

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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- На действия неизвестного лица, который через мессенджер с номера, зарегистрированного на Украине, настойчиво требовал возврата денег, в службу судебных приставов пожаловалась жительница Челябинска, взявшая в микрофинансовой организации 8,5 тысячи рублей и не сумевшая вернуть заем через неделю, - рассказала представитель УФССП региона Ольга Шебанова. - Во фразах анонима сквозила неприкрытая угроза в адрес заемщицы и ее близких. И лишь после того, как женщина дала согласие заплатить, на ее абонентский номер поступило текстовое сообщение с официального номера коллекторского агентства, которое соответствовало всем установленным законом требованиям.

В УФССП пришли к выводу, что "левый" номер коллекторы использовали намеренно, чтобы в случае жалоб со стороны должницы избежать наказания за телефонный террор. Они подтвердили, что ведут взыскание долга с челябинки на основании договора с МФК. Однако действует исключительно в рамках правового поля. Якобы агентство включено в Государственный реестр юридических лиц, осуществляющих возврат просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, работает давно и анонимные номера не использует.

Однако в УФССП, а затем и в суде, этой версии не поверили. За нарушение закона агентство оштрафовано на 50 тысяч рублей, которые должны быть уплачены в течение 60 календарных дней. И в случае нарушения этого срока возникшую задолженность с коллекторов начнут взыскивать судебные приставы.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск Долги и коллекторы Полномочия судебных приставов

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