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19.01.2021 15:37
Рубрика: Культура

Перелистайте памятник

Библиотека имени Белинского оцифровывает книжные раритеты XVIII века
Текст: Марина Порошина (Екатеринбург)
Российская газета - Неделя - Урал № 10(8361)
Новость, которая пришла из Свердловской областной библиотеки имени Белинского, неожиданно удивила: за 2019-2020 годы по нацпроекту "Культура" Белинка оцифровала и разместила в Национальной электронной библиотеке 20 изданий. Если учесть, что в отделе редких книг хранится более ста тысяч томов, два десятка книг за два года, честно говоря, кажется так себе достижением.
Оцифровка старинных книг позволяет сделать их доступными широкому кругу читателей. Фото: Татьяна Андреева/РГ Оцифровка старинных книг позволяет сделать их доступными широкому кругу читателей. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Оцифровка старинных книг позволяет сделать их доступными широкому кругу читателей. Фото: Татьяна Андреева/РГ

За ответом обращаюсь к заведующей Региональным центром "Книжные памятники Свердловской области" отдела редких книг Белинки Ольге Моревой. И пока она меня просвещает, я, испросив разрешения, осторожно поглаживаю пальцем корешок лежащей перед нами на столе книги "Аргенида, повесть героическая, сочиненная Иоанном Барклаем, а с латинского на славяно-российский переведенная и митологическими изъяснениями умноженная от Василия Тредиаковского, профессора элоквенции и члена Императорской Академии наук". Книга выглядит монументальной, закованной в грубый кожаный переплет и одновременно хрупкой, как бабочка, которую нельзя взять в руки. Ей 270 лет. И к тому же она - памятник.

Фото: архив Новосибирской государственной областной научной библиотеки
В регионах оцифровали 8 тысяч книжных памятников

В этом слове и заключается ответ на вопрос о количестве и качестве. Чтобы попасть в фонды Национальной электронной библиотеки, книга должна получить статус книжного памятника, то есть издания, которое "обладает выдающейся духовной, материальной ценностью, имеет особое историческое, научное, культурное значение и в отношении которого установлен особый режим учета, хранения и использования". Так и получается: двадцать книг за два года и еще 35 томов уже отобраны для оцифровки.

В проекте участвуют десять региональных библиотек, и у каждой особый акцент. Так, Белинка решила реконструировать и воссоздать библиотеку Никиты Демидова (1724-1789). Уральский заводовладелец был книголюбом, поэтому в первую очередь начали оцифровывать книги с пометками, сделанными Никитой Акинфиевичем. Право, они иногда не менее интересны, чем оригинал. Так, на полях "Поемы Эльвир" в переводе Ермила Кострова, изданной в Москве 1779 году, Демидов не без ехидства написал: "Сия элегическая мораль чаетельно в арегинале доказательна же, но чрез сиго переводчика без разположения немало затменена". Ну не впечатлил его перевод Кострова, а между прочим, принято считать, что Никита Акинфиевич не владел иностранными языками… Получается, знаменитый заводчик все же знал французский?

Книга выглядит монументальной, закованной в грубый переплет и одновременно хрупкой, как бабочка

Помимо книг, принадлежавших Никите Акинфиевичу, в Белинке решили создать виртуальную книжную полку читателя XVIII века. Самым ранним (1738 год) на ней стало первое издание уникального исследования немецкого историка Готлиба Зигфрида Байера "Краткое описание всех случаев, касающихся до Азова от создания сего города, до возвращения оного под Российскую державу". На онлайн-полку положили сочинение по педагогике, учебные издания по логике, истории права, риторике и геологии.

Фото: Пресс-служба Крымской таможни
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Но то, о чем рассказала хранитель редких книг, - еще половина дела.

- Книга XVIII века - скромная, она труженица, много повидавшая за свою жизнь, - говорит Ольга Морева. - Ей нужен определенный режим влажности, освещенности и температуры. Оцифровка - большой стресс для наших раритетов. Но без оцифровки они недоступны широкому читателю, а мы хотим ввести их в общественный обиход.

Как к живым существам, к книгам относятся и в Центре создания электронных копий документов. Заведующая центром Елена Климова показывает, как работают четыре сканера и как каждую книгу бережно, страница за страницей, переводят из бумаги в "цифру", ни в коем случае не перегибая корешок, в перерывах укладывая в шкаф "на отдых".

Специалисты занимаются не только сканированием: предстоят еще обработка, описание, составление научных аннотаций, порой музейная исследовательская работа. А мы теперь запросто можем стать тем самым читателем из XVIII века, впервые открывающим новенький том, предвкушая захватывающее чтение, - надо лишь зайти на портал Национальной электронной библиотеки или на сайт Белинки в раздел "Книжные памятники".

В регионах Культура Литература Общество История Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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