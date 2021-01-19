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19.01.2021 18:55
Рубрика: Происшествия

На Урале собака откусила шестилетнему ребенку часть губы

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В городе Сатке Челябинской области организовано расследование нападения собаки на шестилетнего мальчика. Она откусила пострадавшему часть губы, сообщили во вторник в СК региона.

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- Инцидент произошел в начале января, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Мальчик гулял с матерью, и, когда она остановилась поговорить с соседкой, наклонился к собаке, которую соседка держала на поводке. Пес дернулся в сторону ребенка и откусил ему часть губы. Пострадавший находится в больнице, где ему проведена восстановительная операция и оказывается необходимая помощь.

Расследование инцидента передано из полиции в СК для проведения доследственной проверки. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в ведомстве.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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