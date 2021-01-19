На Урале собака откусила шестилетнему ребенку часть губы

В городе Сатке Челябинской области организовано расследование нападения собаки на шестилетнего мальчика. Она откусила пострадавшему часть губы, сообщили во вторник в СК региона.

- Инцидент произошел в начале января, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Мальчик гулял с матерью, и, когда она остановилась поговорить с соседкой, наклонился к собаке, которую соседка держала на поводке. Пес дернулся в сторону ребенка и откусил ему часть губы. Пострадавший находится в больнице, где ему проведена восстановительная операция и оказывается необходимая помощь.

Расследование инцидента передано из полиции в СК для проведения доследственной проверки. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в ведомстве.