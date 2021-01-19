К созданию документа, не только затрагивающего сферу здравоохранения, но и стимулирующего развитие в регионе фармацевтической, медицинской промышленности, подтолкнула пандемия. Уже в мае 2020-го стало очевидно, что появление неизвестного ранее вируса изменило жизнь каждого человека. Потребовалось экстренно перестраивать работу медучреждений, запускать производство защитных костюмов и масок, менять отношение к правилам общения и поведения.
В программе учтен и положительный, и отрицательный опыт, наработанный на Среднем Урале за период борьбы с коронавирусом. За прошлый год свердловские предприятия в 30 - 40 раз нарастили выпуск средств защиты. В регион поступило 120 новых машин скорой помощи, треть из них за счет благотворительных фондов. В очередной раз показал свою эффективность противовирусный препарат триазаверин, разработанный несколько лет назад учеными УрФУ. Сейчас они работают над видом лекарства, способным не только справляться с вирусами, но и предотвращать возможные осложнения. В Свердловской области задумано строительство большой инфекционной больницы. Запущена программа подготовки и закрепления в отдаленных районах медицинских кадров.
Текст документа опубликован на информационном портале Свердловской области (све.рф).
Предложения и замечания принимают по электронной почте: usma@usma.ru.