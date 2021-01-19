Подключиться к обсуждению уникальной программы "Общественное здоровье уральцев" предлагают власти Свердловской области. Документ разрабатывался экспертами - медиками, представителями эпидемиологической службы и научным сообществом - с лета прошлого года, его основные положения приняты в канун новогодних праздников. Но программа настолько важна и обширна, что авторы готовы внести в нее корректировки.

К созданию документа, не только затрагивающего сферу здравоохранения, но и стимулирующего развитие в регионе фармацевтической, медицинской промышленности, подтолкнула пандемия. Уже в мае 2020-го стало очевидно, что появление неизвестного ранее вируса изменило жизнь каждого человека. Потребовалось экстренно перестраивать работу медучреждений, запускать производство защитных костюмов и масок, менять отношение к правилам общения и поведения.

В программе учтен и положительный, и отрицательный опыт борьбы Среднего Урала с коронавирусом

В программе учтен и положительный, и отрицательный опыт, наработанный на Среднем Урале за период борьбы с коронавирусом. За прошлый год свердловские предприятия в 30 - 40 раз нарастили выпуск средств защиты. В регион поступило 120 новых машин скорой помощи, треть из них за счет благотворительных фондов. В очередной раз показал свою эффективность противовирусный препарат триазаверин, разработанный несколько лет назад учеными УрФУ. Сейчас они работают над видом лекарства, способным не только справляться с вирусами, но и предотвращать возможные осложнения. В Свердловской области задумано строительство большой инфекционной больницы. Запущена программа подготовки и закрепления в отдаленных районах медицинских кадров.

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Текст документа опубликован на информационном портале Свердловской области (све.рф).

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