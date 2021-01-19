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19.01.2021 15:18
Рубрика: Общество

Мечта "PROкосмос"

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
Российская газета - Неделя - Урал № 10(8361)
Кружков рисования, пения, танцев в Тюмени с лихвой. А вот студия астрономии, которую педагог Ольга Маркова и ее подопечные называют "PROкосмос", - пока единственная.
Вероника Новикова, Даня Чупин и их педагог Ольга Маркова настраивают переносной телескоп. Фото: Ирина Никитина/РГ Вероника Новикова, Даня Чупин и их педагог Ольга Маркова настраивают переносной телескоп. Фото: Ирина Никитина/РГ
Вероника Новикова, Даня Чупин и их педагог Ольга Маркова настраивают переносной телескоп. Фото: Ирина Никитина/РГ

В 2016 году пробные занятия, посвященные изучению Вселенной, Ольга Владимировна, посоветовавшись с директором центра "Контакт" Еленой Лысковой, провела, не будучи уверенной в успехе. Теперь же педагог смело планирует встречи с ребятами в филиале на улице Олимпийской, в двух корпусах школы № 63, и комплектует "технический багаж".

Фото: ESA/Hubble, NASA, M. Kornmesser
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Глобусы, в том числе один интерактивный, крутые телескопы, наборы микропрепаратов и подвижные карты звездного неба руководитель "Контакта" приобрела благодаря депутатам. Огромный стол с выдвижными ящиками, наполненными полезными вещицами, ноутбуком и цифровым микроскопом в наборе, а также пять биологических микролабораторий заработали благодаря победе в конкурсе проектной деятельности по естествознанию. Перед праздниками распаковать не успели - шуршат пленкой сейчас. Под модерновую начинку предстоит написать обучающую программу и добавить в команду учеников среднего и старшего звена.

- Просто слушать рассказы про планеты, звезды, созвездия детям неинтересно. Они хотят что-то делать руками, - признается Ольга. - В прошлом году каждый самостоятельно собрал модель Солнечной системы в виде магнитов из гипса. Новое оборудование позволит проводить реальные опыты. Нам бы еще очками виртуальной реальности обзавестись: надеваешь их - и оказываешься внутри космического корабля. Здорово!

А вот третьеклашкам Веронике Новиковой и Даниилу Чупину, которые и в тридцатиградусные морозы не боятся навещать наставника, для счастья достаточно покрутить колесики микроскопа, пересмотреть все стеклышки, поймать в телескоп Луну и Солнце и помечтать о собственном планетарии.

Маркова уверена, что именно сейчас вносит вклад в будущее ребятишек. В атласе самых перспективных профессий, например, значится астробиолог. Кто знает, вдруг среди тюменских мальчишек и девчонок растет будущий видный ученый?! Коллеги из соседних центров это тоже поняли и просят поделиться, как с нуля организовать такую студию.

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