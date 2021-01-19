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19.01.2021 15:07
Рубрика: Общество

Привезут, научат пользоваться

В Тюмени открылся бесплатный пункт проката технических средств реабилитации
Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
Российская газета - Неделя - Урал № 10(8361)
- После новогодних праздников выполнили три заявки. Скоро раскрутимся, и отбоя от желающих не будет, - размышляет зампредседателя Тюменской областной организации Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) Андрей Бекиров, презентуя бесплатный пункт проката технических средств реабилитации (ТСР).
Диспетчер пункта проката Михаил Бабкин демонстрирует модели ходунков. Фото: Ирина Никитина/РГ Диспетчер пункта проката Михаил Бабкин демонстрирует модели ходунков. Фото: Ирина Никитина/РГ
Диспетчер пункта проката Михаил Бабкин демонстрирует модели ходунков. Фото: Ирина Никитина/РГ

В конце прошлого года тюменцы защитили социальный проект поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья, включив туда и тех, кто временно недееспособен. На президентский грант почти в три миллиона рублей купили трости, костыли, коляски и многофункциональные кровати. В планах - до конца 2021 года помочь как минимум трем сотням земляков.

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
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Идея организовать пункт возникла не на пустом месте. В фонде соцстрахования очередь на получение ТСР продвигается, скажем, небыстро: иногда бесплатную коляску человек ждет год и все это время арендует подобную в специализированном магазине. При местном отделении ВОИ есть свои ТСР: выручат, пока инвалид подтверждает статус или получивший травму спортсмен проходит реабилитацию.

Работает пункт по залоговой системе. Оформляют заявки два представителя общества инвалидов: один отвечает на звонки и принимает письма, второй подбирает модель. По 26 филиалам на территории юга Тюменской области заказы намерены доставлять на автомобиле, также приобретенном на деньги гранта.

- Не только бесплатно привезем, но и соберем, научим пользоваться, - обещает Андрей Бекиров.

Кстати, такая позиция, как многофункциональная кровать, в федеральном перечне ТСР вообще отсутствует, но тюменцы считают ее важной, потому приобрели целый десяток. Если услуги пункта проката будут востребованы, что ожидаемо, его намерены сохранить, но уже, скорее всего, вне грантовой помощи. К слову, в регионе на сегодняшний день числится около 100 тысяч людей, имеющих инвалидность, четверть из них нуждается в технических средствах реабилитации.

На заметку

Заявки на ТСР в пункте проката принимают по телефону (3452) 568 940 (доб. 1) или на сайте http://shop.voi-72.ru.

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