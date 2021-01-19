В тюменской клинике пациенту восстановили лицо

В Тюмени провели реконструкцию лица пациента, использовав для этого его собственные ткани. Операция потребовалась пациенту, у которого опухоль в области глаза разрушила лицевые кости и проросла к основанию черепа, рассказала пресс-секретарь МСЧ "Нефтяник" Мария Стринадкина. Такая локализация новообразования встречается нечасто, и главная проблема заключается в том, чтобы после ее удаления восстановить лицевой скелет.

В данном случае для реконструкции врачи взяли лоскут свода черепа пациента. Ранее подобные случаи считались безнадежными и не подлежащими лечению.

В целом подобные операция в российских клиниках проводятся, но при этом остаются сложными, требующими высокой квалификации персонала. Уникальность тюменского опыта в том, что по сути это был мастер-класс для хирургов из разных городов: за тем, что происходило в клинике, следили из Москвы, Новосибирска, Казани, Ханты-Мансийска и так далее.

"Мы наглядно демонстрируем в ходе трансляции набор технологий, начиная от формирования доступа и до забора импланта для реконструкции, которые коллеги могут взять на вооружение и использовать при более простых патологиях", - подчеркнул профессор, вице-президент Ассоциации нейрохирургов России Дмитрий Гуляев.

Операция была проведена накануне, но уже сегодня в депздраве региона сообщили, что все прошло успешно, пациент чувствует себя хорошо.