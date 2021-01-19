В России началась массовая вакцинация от COVID-19: прививки теперь делают не только врачам, учителям, другим группам риска. Записаться могут все желающие. Кроме того, с января 2021 года россияне, сделавшие прививку, получают электронные сертификаты вакцинации - увидеть и скачать документ, содержащий QR-код, можно в личном кабинете на портале госуслуг. Вокруг всей этой истории много разговоров и слухов: в соцсетях активно обсуждают, какой вакциной лучше прививаться и прививаться ли вообще, зачем вводят иммунные паспорта, будут ли вводиться аналогичные документы в других странах и не станет ли отсутствие прививки препятствием для поездок за границу. "РГ - Неделя" собрала первую партию самых популярных вопросов.

Защищает ли вакцина от заражения на 100 процентов?

Нет. Ни одна вакцина не защищает со 100-процентной эффективностью: есть, например, люди, вообще невосприимчивые к вакцинации (у них не формируются антитела). Но то, что прививка намного снижает риск заболеть, - это факт.

"Оценивая эффективность вакцины с точки зрения возможности заболеть после первой и второй вакцинации, мы видим, что эти показатели минимальны", - заявил замминистра здравоохранения Пугачев. Как ранее сообщал глава НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург, вакцина "Спутник V" (в нашей стране она маркирована как "Гам-КОВИД-Вак") показала эффективность 92%.

Как долго будет действовать вакцина?

Александр Гинцбург считает, что "Спутник V" будет защищать от заражения "короной" в течение двух лет (так работает аналогичная вакцина от лихорадки Эбола). Но понятно, что правду мы точно узнаем только спустя те самые два года. Что касается "ЭпиВакКороны", про эту вакцину ее создатели сказали, что она формирует антитела на срок минимум 8 месяцев, это уже подтверждено на приматах. Возможно, что и у этой вакцины протективный эффект будет сохраняться более продолжительное время. Но поскольку исследования продолжаются, в инструкции к обеим вакцинам указано: "Защитный титр антител в настоящее время неизвестен. Продолжительность защиты неизвестна".

Как правильно проводить прививку?

До вакцинации обязательны осмотр и беседа с врачом - он дает допуск к прививке с учетом анамнеза пациента. Обязательно измерение температуры: если она выше 37°C, прививку не делают. После укола пациент должен 20-30 минут оставаться в медучреждении, чтобы получить помощь, если вдруг возникнет аллергическая реакция. В инструкции к обеим применяемым сегодня российским вакцинам указано, что в прививочном кабинете должно быть все необходимое для купирования аллергического шока (впрочем, это условие касается абсолютно всех прививок).

Инфографика "РГ"/Антон Переплетчиков/Ирина Невинная

Есть ли очередность?

С переходом к массовой вакцинации на прививку записывают всех желающих старше 18 лет. При этом, если доз вакцины сразу не хватит на всех, очередность все же будет. Как пояснил министр здравоохранения Михаил Мурашко, "в приоритете граждане старше 55-60 лет, а также люди с диабетом, ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями". Такой же подход используется и для защиты от гриппа: прививают в первую очередь группы риска.

Кому нельзя вакцинироваться?

Прививаться нельзя людям, у которых есть противопоказания:

гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины;

тяжелые аллергические реакции;

острые инфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний - в таких случаях прививку можно делать через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ вакцинацию проводят после нормализации температуры;

беременность и период грудного вскармливания;

возраст до 18 лет;

если после введения первой дозы были тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, судорожный синдром, температура выше 40°C и т.д.), вторую прививку не делают.

С осторожностью делают прививки при хронических заболеваниях печени и почек, эндокринных недугах, тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии, миокардитах, эндокардитах, перикардитах. Начались испытания ее применения у онкобольных.

Решение о прививке принимает врач, основываясь на оценке соотношения пользы и риска для конкретного пациента.

Нужно ли беречься после вакцинации?

Да, нужно. Иммунный ответ (антитела, защищающие от заражения) начинает формироваться через две недели после первой прививки, а максимального уровня достигает через неделю после введения второй дозы, то есть через 28 дней после первой прививки. Все это время нужно беречься - носить маску, избегать людных мест, свести к минимуму контакты.

Более того, в минздраве рекомендуют продолжать носить маску и дальше - пока не стихнет эпидемия. "Граждане, прошедшие вакцинацию, должны носить маски вне зависимости от титра антител до формирования популяционного иммунитета", - заявил глава минздрава Михаил Мурашко. Он объяснил, что прививка надежно защищает от тяжелого течения и в абсолютном большинстве случаев - от заболевания, но привитый человек может передать инфекцию тем, кто не защищен. А ношение маски этому помешает.

Зачем вводят электронные сертификаты вакцинации?

В России электронный сертификат вакцинации с доступным к скачиванию QR-кодом стали оформлять с января через портал госуслуг. Для тех, кто привился в декабре и не нашел своего сертификата в личном кабинете на портале госуслуг, можно обратиться в медучреждение, где была сделана прививка, для передачи данных о вакцинации в единую базу.

Пока этот сертификат говорит только об одном: что человек сделал прививку против COVID-19, пояснили "РГ" в минздраве. Но в дальнейшем, возможно, у сертификата появятся и другие функции. Например, в Москве власти сообщили, что разблокируют социальные карты для бесплатного проезда в городском транспорте для тех, кто пройдет вакцинацию. Пообещали снять ограничения сделавшим прививку и получившим сертификат и в Башкирии.

Будут ли выпускать за границу без прививки от COVID-19?

В ближайшей перспективе у ЕС нет планов изменить порядок выдачи виз, сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной для их получения. Хотя, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, внедрение иммунных паспортов из-за пандемии - тема для обсуждения. На самом деле дискуссии по этому поводу идут еще с весны. При этом в ВОЗ тоже пока не считают нужным вводить такие паспорта: пока вакцин не хватает, пока не ясно, как долго они защищают, введение ограничений при международных поездках неизбежно приведет к дискриминации отдельных стран и групп населения. Одним словом, запрещать туристам без прививок посещать другую страну сейчас нельзя - это требует серьезных изменений в законодательстве. Однако пока эпидемия продолжается, будут сохраняться обязательное тестирование и карантинные меры.

Как у них

В Италии для вакцинации задействуют крупные выставочные центры и поставят временные симпатичные павильоны.

Как идет вакцинация в мире

Чтобы остановить пандемию, чтобы люди снова могли свободно ездить и летать по миру, нужно, чтобы иммунитет к болезни приобрело большинство жителей планеты. Варианта только два: либо переболеть, либо сделать прививку. Вакцинация началась уже более чем в 30 странах.

Французы - за паспорта привитых

Больше половины французов выступили за введение сертификатов о проведенной прививке, показали результаты опроса социологической службы Ifop, опубликованные "Паризьен".

"62% опрошенных высказались, что такие паспорта нужны для тех, кто летит за границу. Около 60% французов также поддержали идею использовать сертификаты для тех, кто навещает постояльцев домов престарелых и больниц. 52% считают, что такие паспорта нужно ввести для пассажиров общественного транспорта", - пишет издание. Почти каждый второй участник опроса заявил, что вакцинация должна быть обязательной для учащихся и преподавателей средних и старших классов, а также для посещения кинозалов, концертных площадок и театров. В Ifop также обратили внимание на то, что за месяц увеличилась доля французов, высказывающих желание пройти вакцинацию. Согласно результатам опроса, сейчас прививку готовы сделать 54% респондентов, что на 15% больше, чем в декабре прошлого года.

V-дни в Британии

В Великобритании сделать прививку хотят две трети населения страны, по крайней мере, так показал опрос журнала Der Spiegel.

70 процентов населения должно иметь иммунитет к коронавирусу, чтобы распространение инфекции остановилось

Вакцинация тут идет уже больше месяца. Журналисты окрестили 8 декабря - день, когда британцам начали делать прививки, - V-Day, по аналогии с отмечаемым в Европе 8 мая Днем победы над нацистской Германией (Victory in Europe Day). Только V теперь означает вакцинацию.

Впрочем, The Guardian на прошлой неделе сообщила о нескольких случаях, когда люди отказывались прививаться американо-немецким препаратом Pfizer/ BioNTech, чтобы дождаться "британского" - это вакцина Оксфордского университета и шведско-британского фармгиганта AstraZeneca. В Британии ее уже разрешили применять, но в ЕС разрешение еще не получено.

В Италии цветет примула

Стильные итальянцы даже прививочную кампанию оформили по-особому. К февралю по всей стране должны открыть 1500 центров вакцинации, спроектированных с участием звездного миланского архитектора Стефано Боэри. Это будут симпатичные павильоны с изображением примулы на крыше. Этот весенний цветок выбран символом итальянской кампании.

Итальянцы в большинстве не собираются отказываться от прививки, хотя противники вакцинации из движения No Vax и распространяют в соцсетях негативную информацию. Согласно данным Kantar Group - крупнейшего агентства маркетинговых исследований, почти 70% населения Италии хочет сделать прививку.

Шведы осторожничают

Жители Швеции в большинстве обеспокоены вакцинацией, привиться пока согласны не более 17% населения. Виной тому - еще незабытый печальный опыт прививочной кампании 2009 года, когда в мире свирепствовал свиной грипп. В стране тогда привили пять миллионов человек новым препаратом Pandemrix, разработанным в Британии. Но позже выяснилось, что у многих прививка привела к неврологическому расстройству. Эта история вошла в число крупнейших медицинских скандалов в Швеции, хотя той же вакциной в 2009 году активно прививали население и других стран Европы, в частности Германии, - напомнило издание dw.com

Согласно недавнему опросу Института Novus в Стокгольме, почти 60 процентов населения вообще не хотят прививаться. Доверия, и не только шведам, но и жителям других стран не добавляют и тревожные сообщения о недавних смертельных случаях среди пожилых людей после прививки вакциной Pfizer в Норвегии и других странах. Пока неизвестно, связаны ли смерти с прививкой. Идет расследование.

Американцы прививаются прямо на ходу

В США, пострадавших от "короны" больше других стран, вакцинация началась в середине декабря. За распределение вакцины отвечают власти штатов, они же решают - кого прививать в первую, кого - во вторую очередь. Жители некоторых штатов жалуются, что у них даже сейчас о вакцинации говорят только по телевизору, а на деле ее еще не начали. В других местах процесс отлично налажен.

Эпидемиолог с мировым именем профессор Михаил Фаворов, который давно живет и работает в США, рассказал в FB, как делал прививку лично он. И советовал, кстати, прививаться всем и побыстрее - в том числе россиянам - "Спутником V".

"Дочка записала меня на прививку, что мне было не под силу потому, что все телефоны заняты, а сайты падали от перегрузки, - написал Фаворов. - Прививка делается не выходя из машины. Огромная парковка оборудована под три колонны автомобилей. По маршруту - три пункта остановки: для проверки данных, ответов на вопросы и подписания согласия и, собственно, прививки. При себе нужно иметь копию Е-мейла о записи и водительские права, - это обязательно. Уколы делают девочки-медсестры, регулируют потоки солдаты. После прививки сидишь в машине 15 минут, если ничего не произошло, уезжаешь до следующего визита через 28 дней. За 30 минут при мне вакцинацию прошли 100 человек".

Инфографика "РГ"/Антон Переплетчиков/Ирина Невинная

А в России

Прививка после 90 лет

Сделать прививку от "короны" после 90 лет - как вам такое решение? Сотрудники Центра имени Гамалеи не только создали вакцину против COVID-19, но и защищают себя от угрозы заражения, невзирая на возраст.

Два ведущих научных сотрудника центра привились "Спутником V" в солидном возрасте: Наталья Николаевна Костюкова на 96-м году жизни и Виктор Абрамович Зуев в 91 год, - сообщил портал стопкоронавирус.рф. Сам 68-летний Александр Гинцбург, директор учреждения, привился в качестве эксперимента только-только синтезированной вакциной еще в марте прошлого года. По словам академика Гинцбурга, антитела у него сохранились до сих пор на том же уровне, что были через три недели после второй вакцинации.

Напоминаем, в конце декабря по итогам клинических испытаний "Спутником V" разрешено прививать граждан старше 60 лет.

Что касается второй нашей вакцины - "ЭпиВакКорона", - ее клинические исследования продолжаются, и среди добровольцев, как стало известно "РГ", есть пожилые участники - даже старше 80 лет.