РГО продолжает популяризировать русский язык на Балканах

Центр Русского географического общества в Белграде тиражом свыше трех тысяч экземпляров выпустил учебник по русскому языку, который, по мнению его авторов, значительно облегчит процесс изучения "великого и могучего".

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко искренне приветствовал столь серьезную образовательную инициативу, выразил огромную благодарность авторам учебника за проделанную работу. "Укрепление дружбы между братскими сербским и российским народами невозможно без подготовки качественных и современных пособий, - констатировал дипломат. - Считаю, что новый учебник поможет нашим сербским друзьям эффективно и с максимальной заинтересованностью подойти к изучению основ русского языка, чтобы в дальнейшем открыть для себя богатый мир классиков мирового уровня, таких как А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Ф.М.Достоевский и других известных всему человечеству деятелей культуры, науки и искусства. Кроме того, выражаю слова благодарности за сотрудничество и активную поддержку проекта компаниям "Газпром нефть", "Нефтяная индустрия Сербии", Государственному институту русского языка им. А.С.Пушкина и Русскому географическому обществу. Убежден, что издание по-настоящему востребованного сегодня учебного пособия будет способствовать развитию и углублению российско-сербских отношений, укрепит наши культурные и духовные связи".

В свою очередь ректор Государственного института русского языка им. А.С.Пушкина Маргарита Русецкая напомнила, что путь к любому языку лежит через учебник. "Издание учебника - это всегда праздник для языка, сообщества преподавателей и всех, кто хочет заговорить на этом языке, - подчеркнула она. - Особенно отрадно, что новый учебник выходит в Сербии - стране, где к русскому языку по-настоящему теплое отношение. Сербская школа русистики, без сомнения, относится к числу сильнейших в мире. Коллектив Государственного института русского языка им. А.С.Пушкина от всего сердца поздравляет авторов учебника с завершением этого труда".