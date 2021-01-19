Правительство России поддержало законопроект, в котором предлагается внести изменения в Закон "Об оружии", которые урегулируют вопросы хранения, возврата и уничтожения оружия и патронов к нему. Речь идет о выдаче Росгвардии разрешения утилизировать охотничье, спортивное и гражданское огнестрельное оружие, которое находится у нее и в полиции на хранении. Главная новация здесь - разрешить утилизировать, то есть уничтожить, оружие после года хранения. И правительство дало положительный отзыв на предложенную поправку в законодательство.

Суть этого законопроекта, подготовленного депутатами от партии "Единая Россия" Владиславом Резником, Василием Пискаревым, Александром Хинштейном, Николаем Николаевым и Эрнестом Валеевым, во-первых, в серьезной экономии бюджетных средств, которые идут на содержание многочисленных оружейных складов. Во-вторых, владельцы оружия получают возможность быстро вернуть себе свой ствол либо, наоборот, навсегда снять с себя бремя владения ненужным оружием. И, в-третьих, значительно снижается угроза того, что залежавшиеся на складах стволы могут попасть в руки преступников.

Проблема хранящегося оружия, сданного населением добровольно, временно изъятого или конфискованного, назрела давно.

В пояснительной записке к законопроекту приводятся цифры: на складах Росгвардии и полиции скопилось более 170 тысяч невостребованных стволов и свыше 960 тысяч патронов.

Казалось бы, почему их не продать через специализированные комиссионные магазины? Однако, по мнению разработчиков документа, хранение, учет, транспортировка и оценка всего этого добра не окупится даже при его реализации, если Росгвардия попытается его продать. Дешевле и проще оружие уничтожить.

В этом Росгвардию поддерживает и минфин. Эксперты ведомства подсчитали, что принятие такого закона не потребует расходов из бюджета. А вот бессрочное хранение столь внушительного арсенала, наоборот, влетает в копеечку. Ведь места для хранения уже не хватает. А держать оружие надо в особых условиях - во вместительных сейфах при круглосуточной охране. То есть надо выделять и оборудованные помещения, и людей.

Росгвардия и сейчас имеет право утилизировать стреляющий конфискат. Или то оружие, которое население добровольно принесло в полицию. И его уничтожают. Но на складах хранятся и другие стволы - временно изъятые у граждан за какие-либо нарушения. Формально они остаются собственностью этих людей и могут вернуться "домой" после устранения причин, по которым их владельцев лишили разрешения на оружие.

Проблема в том, что далеко не все владельцы стремятся его вернуть. А Росгвардия по закону не вправе его уничтожить без согласия формального владельца.

Почему некоторые люди не торопятся вернуть свое оружие? По разным причинам. Кто-то просто не хочет возиться с многочисленными документами, заново проходить проверки, медицинское обследование. У кого-то изменились жилищные условия и уже нет возможности правильно хранить ружье. У кого-то оружие в нерабочем, плачевном состоянии и его не жалко - проще выбросить. В результате никто годами оружие не забирает, оно хранится бесконечно долго.

Теперь выход найден: предложено разрешить утилизировать оружие после года хранения.

Есть здесь выигрыш и для владельцев изъятого оружия. Самое главное - возможность быстро вернуть любимый ствол.

Будут отменены некоторые действующие ограничения прав владельцев оружия, у которых оно было изъято. Сейчас собственник ствола, у которого было аннулировано разрешение, вправе обратиться за получением нового только лишь спустя год после устранения нарушений. Теперь же ему вернут оружие и патроны сразу же, если человек все исправил. Например, если отобрали двустволку за отсутствие сейфа или за просроченную перерегистрацию, то зачем ждать целый год? Можно за месяц установить сейф, пройти медкомиссию, прочие проверки и вернуть ружье.