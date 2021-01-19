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19.01.2021 12:13
Рубрика: Экономика

Рослесхоз: Незаконная продажа заготовленной древесины будет исключена

Текст: Алексей Дуэль
Изменения законов, направленные на осуществление реформы лесной отрасли, которые сегодня во втором чтении рассмотрит Госдума, позволят увидеть результаты уже через несколько месяцев после их вступления в силу. Об этом на пресс-конференции заявил замглавы Рослесхоза Иван Советников.

"Основное новшество этого законопроекта состоит не в том, что мы поставим охранника у каждого дерева - такое просто невозможно, но мы исключим возможность продажи незаконно заготовленной древесины, - объяснил Иван Советников. - За год в России заготавливают 219 млн кубометров древесины. На долю совсем "черных" лесорубов - когда мужики на тракторе приехали в лес, свалили несколько деревьев и увезли - приходится, по оценкам, от 1 до 2 млн кубометров, это немного. Основной объем нелегальной заготовки - это "серые" схемы. Кто-то вырубает здоровые лес под видом санитарной рубки, кто-то прирубает себе с соседнего участка. Вот такую "серую" заготовку мы или запретим, или вынудим тех, кто ей занимается, работать "в белую". И динамику такого обеления станет видно через считанные месяцы после вступления закона в силу".

Фото: iStock
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Модернизированная система ЛесЕГАИС будет фиксировать все процессы, связанные с заготовкой древесины - от лесосеки до переработки или вывоза на экспорт, добавил председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. Будет фиксироваться и заготовка леса, и транспортировка, перегрузка, продажа - любое действие будет необходимо отобразить в ЛесЕГАИС. По его мнению, эта система будет не только кладезем информации, но и рабочим инструментом. Причем его использование не потребует от игроков рынка никаких дополнительных усилий - им просто надо будет поделиться той информацией, которая уже точно есть в компаниях.

"Ключевым фактором станет легальность заготовки, - продолжил Николай Николаев. - "Черную" или "серую" древесину никто нигде не фиксирует. Кто-то говорит про 30% нелегальной заготовки, кто-то называет другие цифры. Но никто не знает, что и как происходит на самом деле. Что-то можно отследить по уголовным делам. Но реальный объем заготовки неизвестен. А отсутствие контроля провоцирует большое количество злоупотреблений".

Кроме борьбы с браконьерами, законодатели предлагают закрепить правила контроля и учета лесов, растущих на заброшенных полях. Правительство разрешило использовать их для заготовки древесины. Но если земли лесного фонда - собственность государства, то сельскохозяйственные могут принадлежать частным лицам и компаниям. Если не распространить на эти леса общие правила лесоустройства, это приведет к злоупотреблениям, считает Николай Николаев.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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"Рассматриваемые сегодня поправки принесут бюджету колоссальную прибыль, - уверен Николай Николаев. - Нефтяники отдают бюджету около 50% от цены добытой нефти. А от леса страна получает только 8%, хотя это такой же ресурс, как и углеводороды. Почему? Задача государства повышать доходность отрасли и, соответственно, отчисления от нее в бюджет. Тем более что и из этих 8% удавалось собрать только часть - вся нелегальная древесины не приносила стране вообще ничего".

Для реализации поправок потребуется принять 28 подзаконных актов, подсчитал Иван Советников. Работа над ними уже началась. Финальные версии этих документов будут включать уточнения, сформулированные по результатам стартовавшего 1 января экспериментального внедрения новой системы. Пока что лесопользователи присоединяются к нему добровольно. Однако уже с 1 июля, когда поправки вступят в силу, обновленный ЛесЕГАИС станет обязательным для всех участников рынка. Вторая партия новаций вступит в силу с 1 января 2022 года, предупредил Иван Советников.

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