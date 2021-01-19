Роспотребнадзор заявил о 100-процентной эффективности "ЭпиВакКороны"

Иммунологическая эффективность вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", которая была разработана научным центром "Вектор" Роспотребнадзора, составляет 100%.

"Эффективность вакцины складывается из ее иммунологической эффективности и профилактической эффективности. По результатам 1-2-й фаз клинических исследований иммунологическая эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" составляет 100%", - пояснили в Роспотребнадзоре.

Масштабный выпуск этой вакцины должен начаться в феврале. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова пояснила "Российской газете ", что "ЭпиВакКорона" хороша тем, что не вызывает аллергию. Ее можно применять людям, склонным к сезонным аллергическим реакциям.