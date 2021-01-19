Росреестр предлагает сделать гаражную амнистию бесплатной

Когда документы о собственности на квартиру начнут выдавать в режиме онлайн? Как рынок недвижимости справится со второй волной пандемии? Как можно будет узаконить гараж? На эти и другие вопросы в интервью "Российской газете" ответил руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

О гаражной амнистии

Проблема гаражной амнистии затрагивает более 3,5 млн россиян. Сейчас из-за отсутствия правоустанавливающих документов владельцы не могут оформить такие объекты, а сами постройки из-за отсутствия в законе определения "гараж" не учитываются.

Важно было отрегулировать перечень документов, подтверждающих, что человек владеет таким объектом. Это могут быть свидетельства об участии в кооперативе, ранее полученные документы технической инвентаризации и т.д. Мы предложили дать право региональным органам власти устанавливать дополнительный список документов, которые позволят гражданам приобрести право на земельный участок под гаражом. Еще один вопрос - стоимость процедуры. Если земельный участок под гаражом не поставлен на кадастровый учет, нужно провести кадастровые работы, а это 3-5 тысяч рублей. Мы предложили, чтобы стоимость кадастровых работ субсидировали власти региона или муниципалитеты. Не будет даже госпошлины, поскольку заявление на регистрацию участка будут подавать муниципалитеты. После принятия закона будем оказывать методическую помощь регионам, консультировать владельцев гаражей.

О Едином госреестре недвижимости

В 2020 году была проведена работа по переносу информации с региональных унаследованных систем в федеральную государственную информационную систему ФГИС ЕГРН. Она объединила данные обо всех зарегистрированных правах на объекты недвижимости и сведения государственного кадастра недвижимости. Система позволяет централизованно хранить и обрабатывать информацию, снизить коррупционные риски. У специалистов остается меньше возможностей влиять на регистрационные процессы на местах. Если в регионе резко увеличилось количество сделок с недвижимостью, мы можем привлечь к обработке заявлений свободных сотрудников из других субъектов. Мы рассчитываем, что к 2024 году все учетно-регистрационные действия будут совершаться в течение суток. А ряд сделок может регистрироваться онлайн. Для этого предстоит еще многое сделать - оцифровать архивы, сформировать полный единый реестр недвижимости. Пока в России из 61 млн земельных участков 23 млн не имеют точных границ. Нет точных сведений о правообладателях трети объектов недвижимости (а это 46 млн объектов), внесено только 37% границ субъектов РФ, 73% границ муниципальных образований и 35% границ населенных пунктов.

Бумага будет не нужна

От бумаги нужно избавляться. Сейчас архивы Росреестра во всех регионах по площади равны примерно 51 футбольному полю, и только половина этих документов оцифрована. Оставшуюся часть мы рассчитываем перевести в электронный вид за три года.

Мы предложили проект "Стоп-бумага", который предполагает переход на полностью безбумажный оборот. Сейчас человек приходит с документами в МФЦ, сотрудник сканирует их, заполняет нужную форму в базе и отправляет это регистратору. Документы направляются в Росреестр в бумаге, поскольку сотрудник МФЦ не может проверить их подлинность. В результате на оформление уходит до 12 дней. У нас было предложение остановить бумагу уже в МФЦ. Но пока решено опробовать компромиссный вариант - бумажные документы будут доставлять регистратору, а затем их вернут заявителю. В 2021 году мы протестируем этот механизм на простых сделках в четырех пилотных регионах. Нужно понять, как минимизировать риски, какая квалификация должна быть у сотрудников МФЦ. Через год подведем итоги. Регионы будут те же, где стартовал эксперимент по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости (Иркутская область, Краснодарский и Пермский края, Республика Татарстан), цель которого - объединить разрозненные ресурсы о земле и недвижимости, содержащиеся в информационных системах 10 органов власти и субъектов.

О цифровизации

Весной по всей стране была ограничена работа МФЦ. Многие решили подавать заявления через сайт: число электронных пакетов увеличилось вдвое по сравнению с 2019 годом, а доля электронной ипотеки - с 9 до 40%, что в два раза превышает показатели нацпроекта "Жилье и городская среда". С апреля также более 40% заявлений на регистрацию договоров долевого участия подаются в электронном виде.

О новых сервисах

В новом году выписки из ЕГРН мы планируем начать предоставлять через Единый портал госуслуг. В 2021 году завершим реинжиниринг официального сайта Росреестра. Будет обновлен функционал личного кабинета и раздела "Жизненные ситуации". В будущем хотим сделать виртуальную комнату сделок - доверенную цифровую среду для всех участников рынка недвижимости, где можно будет совершать сделки, не посещая офис. Есть планы интегрировать наши данные с крупными порталами объявлений о недвижимости. Если информация в объявлении о продаже квартиры совпадает с нашими данными, будет значок, что сведения проверены Росреестром. Собираемся также улучшить качество работы с кадастровыми инженерами, ведь от качества их услуг зависит благополучие наших клиентов. Планируем представить рейтинг кадастровых инженеров, чтобы клиенты могли выбирать тех, кто делает работу более качественно.