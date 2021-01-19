Международная станция "Снежинка", проект которой разработан российскими учеными, должна стать визитной карточкой освоения Арктики. Сегодня с этим регионом складывается парадоксальная ситуация. С одной стороны, недавно принята программа его масштабного освоения. Если совсем кратко, то вот ее суть: в ближайшие десятилетия Россия будет прирастать Арктикой и северными территориями. Такой интерес понятен. Регион обладает огромными запасами минерального сырья. Но с другой стороны - люди массово покидают этот богатейший Клондайк. Причина очевидна: суровые условия жизни. Как говорится, сервис здесь оставляет желать лучшего.

- Мы предлагаем кардинально изменить ситуацию. Международная станция "Снежинка" должна стать не только научным полигоном для отработки арктических технологий, но и показать, что жизнь и работа здесь могут быть комфортными для человека, - говорит Юрий Васильев, исполнительный директор Института арктических технологий МФТИ.

Станция " Снежинка" будет расположена далеко от цивилизации. В куполообразных комфортабельных модулях, оборудованных современной техникой, 80 инженеров, ученых и студентов со всего мира смогут жить и вести исследования. Отметим, что проект единогласно одобрен Арктическим советом, который объединяет восемь стран - Россию, США, Канаду, Данию, Норвегию, Исландию, Финляндию и Швецию. Такое единодушие по нынешним временам, прямо скажем, большая редкость. Во многом оно объясняется тем, что основа проекта - "зеленая" энергетика. Главный мировой тренд последнего времени. И Россия сделала на него ставку именно сейчас. Дело в том, что в 2021-2023 годах наша страна будет председательствовать в Арктическом совете, для которого разработка сценариев устойчивого развития Заполярья является одним из основных приоритетов.

- Предложив этот уникальный проект, мы посылам всему миру сигнал, что Россия делает ставку на водородную и альтернативную энергетику, - говорит Васильев. - Принципиально важно, что это не выставочный макет, а реально работающий в сложнейших условиях комплекс. Здесь будут отрабатываться новые технологии, чтобы продемонстрировать их возможности себе и индустриальным партнерам, сделать значительно дешевле и при дальнейшем тиражировании.

Зеленая окраска проекта не просто дань нынешней моде. Использование здесь дизельного топлива не просто архаично, но и наносит огромный урон экологии. Тысячи пустых бочек из под топлива на бескрайних просторах Заполярья смотрятся как обвинение человеку. Если на таких же принципах начнется широкомасштабное освоение северных территорий, они просто не выдержат этой атаки. "Снежинка" дает шанс на мягкий вариант. В чем его суть?

- Наш проект абсолютно безуглеродный, ставка сделана на источники "зеленой" энергии: ветер, солнце, а также накопление и использование водорода, - говорит Васильев. - Принцип работы следующий. Когда работают ветер и солнце, излишки вырабатываемой ими энергии направляются в различные аккумуляторы, а также на получение водорода из воды методом электролиза. Газ хранится в специальных баллонах. Если энергии возобновляемых источников не хватает, подключаются аккумуляторы, а при необходимости в дело вступает водород. Он подается из хранилищ в жилые и исследовательские модули, где с помощью специальных устройств из него получают электрическую и тепловую энергию.

Но хватит ли на все про все энергии ветра и редкого для севера Солнца? Оценки показали, что для ветропарка из пяти ветряков мощностью по 120 кВт каждый такая задача вполне по силам. Энергии аккумуляторов и запасенного водорода хватит, чтобы при полном ветровом штиле продержаться минимум неделю.

- Понятно, что это эксперимент, все его подводные камни в расчетах мы учесть вряд ли смогли, поэтому на всякие неожиданности для страховки в запасе будет аварийная дизель-станция, - говорит Васильев. - Если понадобится, на следующем этапе можем на случай длительного ветрового штиля увеличить срок работы на запасенной энергии до 2 недель.

Этот проект должен выявить и разработать передовые и наиболее доступные технологии для безуглеродного энергоснабжения населенных пунктов и промышленных объектов в Арктическом регионе. Что откроет возможность для его цивилизованного масштабного освоения.

Но зеленая энергия только часть проекта. На "Снежинке" будут отрабатывать целый "букет" новых технологий в области строительства, переработки мусора, искусственного интеллекта, телекоммуникации, медицины, сельского хозяйства, "интернета вещей", "умного дома", 3D-печати, беспилотников и в целом систем жизнеобеспечения в Заполярье. По словам Васильева, первую очередь станции планируется открыть уже через два года. Прямо скажем, сроки жесточайшие, ведь строительство будет идти по сути в поле, вдали от цивилизации, где нет никаких коммуникаций. Сама логистика в таких условиях уже большой вызов. Проект оценивается в 2 миллиарда рублей. На первом этапе основные расходы берет на себя бюджет, но уже есть предложения от ряда заинтересованных компаний. Кроме того, подключиться к проекту намерены несколько международных фондов.