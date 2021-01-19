О будущей пенсии узнаем заранее

Граждан планируют информировать о размере будущей пенсии, а до конца следующего года завершится переход на беззаявительный порядок назначения некоторых пенсий и социальных доплат к ним. Законопроект об этом готовят к первому чтению в Госдуме.

Получать уведомления о своих пенсионных накоплениях граждане начнут с 45 лет. Как пояснили в минтруде, именно к этому моменту люди задумываются о своем финансовом положении в преклонном возрасте, да и уровень будущих выплат уже можно спрогнозировать: "Информирование позволит человеку получить сведения об имеющихся у него пенсионных правах, предполагаемом размере пенсии и тем самым спланировать свое будущее".

Приходить такие сообщения будут автоматически в личный кабинет на портале госуслуг с периодичностью один раз в три года. Первыми их получат граждане 1977 года рождения не позднее 31 декабря 2022 года. Будущую пенсию им рассчитают на основании индивидуальных сведений о пенсионных накоплениях, которые поступают в Пенсионный фонд.

Также в случае принятия закона уже с апреля этого года социальные доплаты к пенсии начнут приходить автоматически. Без заявления, в уведомительном порядке, гражданам будут назначать досрочную пенсию. То есть, лишившихся работы россиян со стажем от 20 лет (для женщин) и 25 лет (для мужчин), которым до получения права на страховую пенсию по старости осталось не более двух лет, по их желанию (и рекомендации центра занятости) смогут приравнять к пенсионерам. Им просто направят предложение о досрочном выходе на пенсию, с которым они вправе и не согласиться.

До 31 декабря 2022 года в беззаявительном порядке также начнут назначаться социальные пенсии по инвалидности и по старости при достижении возраста 70 лет (для мужчин) и 65 лет (для женщин), и некоторые страховые - например, по инвалидности. Проактивно будет проводиться перерасчет размера пенсий при достижении гражданами 80 лет. Помимо этого, законопроект предусматривает выплату пенсий с опережением графика в условиях чрезвычайной ситуации: в особых случаях она сможет доставляться гражданам ранее положенного срока и по фактическому месту нахождения пенсионера.