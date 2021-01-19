Россияне оценили комфорт на пенсии в 45 тысяч рублей в месяц

Россияне, которые в ближайшее время отправятся на заслуженный отдых, назвали блага, которые хотели бы иметь на пенсии.

На первом месте в списке желаний оказалось собственное жилье - о нем мечтают 98 процентов респондентов. Важное значение имеет также качество медицинских услуг (97%). Сбалансированное питание - на третьем месте (96%). Причем, участники опроса хотели бы регулярно посещать кафе и рестораны. Спорт и хобби - на четвертом месте. Ну и замыкают пятерку - театры и выставочные центры.

Что касается денег, то для счастья пенсионерам надо в среднем 45 тысяч рублей в месяц. У москвичей запросы посерьезнее - они хотели бы получать минимум 65 тысяч рублей. Самыми непритязательными оказались жители Рязани, заявившие, что для достойной жизни на пенсии им хватит и 38 тысяч. Опрос проводился среди граждан в возрасте 45-60 лет, пишет газета "Известия".