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19.01.2021 03:25
Рубрика: Экономика

Россияне оценили комфорт на пенсии в 45 тысяч рублей в месяц

Россияне, которые в ближайшее время отправятся на заслуженный отдых, назвали блага, которые хотели бы иметь на пенсии.

Эксперт назвал условия для получения пенсии больше 30 тысяч рублей

На первом месте в списке желаний оказалось собственное жилье - о нем мечтают 98 процентов респондентов. Важное значение имеет также качество медицинских услуг (97%). Сбалансированное питание - на третьем месте (96%). Причем, участники опроса хотели бы регулярно посещать кафе и рестораны. Спорт и хобби - на четвертом месте. Ну и замыкают пятерку - театры и выставочные центры.

Что касается денег, то для счастья пенсионерам надо в среднем 45 тысяч рублей в месяц. У москвичей запросы посерьезнее - они хотели бы получать минимум 65 тысяч рублей. Самыми непритязательными оказались жители Рязани, заявившие, что для достойной жизни на пенсии им хватит и 38 тысяч. Опрос проводился среди граждан в возрасте 45-60 лет, пишет газета "Известия".

Экономика Пенсии и пособия Экономика Финансы Общество Соцсфера Социология

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