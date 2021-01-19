Российский теннисист Карен Хачанов приступил в Мельбурне к тренировкам в рамках подготовки к Открытому чемпионату Австралии, который стартует 8 февраля.

Постоянным спарринг-партнером Хачанова стал канадец российского происхождения Денис Шаповалов. Изначально Денис должен был тренироваться вместе с чилийцем Кристьяном Гариным, но тот снялся с Australian Open.

Шаповалов выложил в "Инстаграме" видео с корта. Карен тут же отреагировал: "У тебя отличный спарринг-партнер".

Аналогичной радостной новостью в соцсетях поделились и два хорвата - Марин Чилич и Бона Чорич. Но, напомним, что не у всех участников есть возможность готовиться к турниру. 72 теннисиста находятся на жестком карантине в номерах отеля. Испанец Роберто Баутиста Агут сравнил свое заточение с тюрьмой.

- Это то же самое, только с Wi-Fi, - цитирует 13-ю ракетку мира Tennis World USA. - Никто и понятия не имеет о теннисе. Это просто катастрофа.