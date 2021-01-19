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19.01.2021 21:05
Рубрика: Общество

РПЦ: Поражения в правах не привившихся от COVID-19 допустить нельзя

Текст: Владимир Емельяненко

Русская православная церковь выступает с инициативой не допустить поражения в правах не привившихся от COVID-19. Принцип добровольности вакцинации является чрезвычайно важным с точки зрения уважения свободы и достоинства человека. Об этом заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Русской православной церкви Владимир Легойда в интервью РИА Новости.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"Любой дееспособный взрослый человек должен принимать решение сделать прививку самостоятельно. И, конечно, нельзя допускать поражения в правах тех, кто по какой-либо причине, включая медицинские предписания, не может вакцинироваться", - сказал Владимир Легойда.

При этом он отметил, что часть архиереев и священников по личному решению уже привились от вируса, но они не навязывают свой выбор.

Одновременно глава синодального отдела признал, что вакцинация нужна и она "решающее средство победы над многими эпидемиологическими заболеваниями". Он особо отметил, что РПЦ никогда не выступала против прививок как таковых, как, впрочем, и абсолютного большинства иных форм медицинского вмешательства.

В целом, Владимир Легойда, акцентировал внимание на том, что "вопрос отношения к эпидемии коронавируса не является догматическим, поэтому он не может и не должен разделять Церковь".

"Внутри Церкви, и вне ее есть разные суждения о степени опасности, которые несет в себе коронавирусная инфекция. Это связано, в том числе, и с тем, что некоторые переносят ее как легкую простуду, а некоторые попадают в реанимацию на ИВЛ. Мы должны с любовью и терпением относиться к нашим собратьям, независимо от того, что они думают про это поветрие. Важно следовать всем предписаниям священноначалия, не подвергать друг друга угрозе заражения, использовать средства защиты - это наш общий христианский долг", - заключил Владимир Легойда.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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