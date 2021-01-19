Шалимов: "Аталанта" - идеальный клуб для Миранчука. Ему не стоит никуда уходить

Пока российские клубы начинают подготовку к возобновлению чемпионата, в Европе борьба в национальных лигах в самом разгаре. Особое внимание российских болельщиков с этого сезона приковано к итальянской серии А, где за "Аталанту" выступает полузащитник сборной России Алексей Миранчук.

Игра Миранчука в прошедшие полгода оставила двоякое впечатление. С одной стороны, он приехал в Италию после травмы, редко попадает в стартовый состав, с другой, уже успел забить три мяча, причем в трех разных турнирах - чемпионате Италии, Лиге чемпионов и Кубке страны.

Своими ожиданиями от игры Миранчука, его перспективах в "Аталанте" с "РГ" поделился знаменитый советский и российский футболист Игорь Шалимов. Сам Шалимов провел в итальянском первенстве в общей сложности семь лет: он выступал за "Фоджу", "Интер", с которым побеждал в Кубке УЕФА, "Удинезе", "Болонью" и "Наполи".

Как бы вы охарактеризовали полгода Алексея Миранчука в Италии?

Игорь Шалимов: Не стоит забывать, что он приехал в Италию с травмой и не мог тренироваться в полную силу. Думаю, это сказывается. У "Аталанты" команда сыгранная, изменений больших в не было. Сейчас вот только Гомес уходит из-за конфликта с тренером, а так все лидеры остались. Да, Миранчуку сложно пробиться в стартовый состав, хотя в тех матчах, в которых он выходит, неплохо себя проявляет. Появился во встрече Лиги чемпионов - забил, выпустили на замену с "Интером" - он снова отличился, недавно поразил ворота "Кальяри" в Кубке. Когда Леши есть шанс, он делает то, что умеет. Просто у него очень серьезная конкуренция.

Что для него сейчас самое главное, терпеть?

Игорь Шалимов: Да. Ему надо пробиться в стартовый состав, завоевать в нем место. Это нормальная ситуация, шумихи поднимать не стоит. Вот если бы Миранчук приехал в хорошей форме, без травмы, возможно, он бы больше играл. Плюс, если я не ошибаюсь, он ведь еще и переболел коронавирусом. Он только-только восстановился от травмы и снова вылетел на пару недель. Леша в сложной ситуации, но вот так вот сложилось. При этом я все равно считаю, что он был прав, переехав в Италию. Ему нужно время. Вы поставьте себя на место Гасперини. Когда у тебя все хорошо, команда вышла в плей-офф Лиги чемпионов, идет наверху в "серии А" - зачем что-то менять? Кого Гасперини посадить на лавку? Главное для Миранчука - не раскиснуть. Конечно непросто, когда ты привык быть лидером, как в "Локомотиве", постоянно выходить на поле, а тут такая конкуренция. Но, зная Миранчука, думаю, что он не сдастся. Нужно тренироваться в полную и использовать свое время.

А язык важно выучить?

Игорь Шалимов: Конечно. У тебя есть шанс пожить в другой стране, выучить другой язык и развиваться не только как футболист, но и человек. Я советую Миранчуку заняться этим. Другой вопрос, с кем он приехал в Италию. Если Леша там с семьей, девушкой - ему будет сложнее, потому что возвращаясь домой он будет говорить по-русски. Тут еще такой момент - язык необходимо знать, потому что переводчик ведь не будет бегать за тобой по полю. Я играл в Италии, и там никаких переводчиков не было. По прошествии 3-4 месяцев ты должен начать говорить.

Гасперини недавно заявил, что у Миранчука нет качеств нападающего, как у Иличича. Выходит, Алексею уготована роль запасного?

Игорь Шалимов: Если не ошибаюсь, в прошлом сезоне "Аталанта" заняла третье место среди команд из топ-5 европейских лиг по количеству голов. А если говорить конкретно про Иличича, то он забил около 20 голов. Некоторые нападающие порой столько не отличаются. Гасперини нужны люди, которые умеют завершать атаки. И мы говорим сейчас не о форвардах, как Сапата, а о тех, кто окружает его. Эти люди - Иличич, Миранчук, Малиновский, по задумке тренера, мне так кажется, должны забивать по 10-12 мячей за сезон. Еще один момент - думаю, Гасперини сделал то заявление на эмоциях. Иличич в тот момент почти в каждой игре забивал и отдавал. Как знать, если Миранчук проведет 2-3 матча по 90 минут, может, и у него возникнет этот инстинкт бомбардира.

А вообще Миранчук по стилю подходит "Аталанте"?

Игорь Шалимов: "Аталанта" - идеальная для него команда. Ему никуда не надо уходить, впереди еще много матчей. Да и кто знает, может тот же Малиновский или Иличич получат травмы, бывают дисквалификации еще какие-то моменты. Если бы "Аталанта" отдала Лешу в аренду в условный "Кротоне" или "Дженоа", он бы вообще зачах. А так у него есть хорошие шансы заиграть в очень сильном клубе.

Как вам игра еще одного нашего легионера - Александра Головина?

Игорь Шалимов: Человек пропустил четыре месяца из-за серьезной травмы. А вообще футбол в наше время - это то, что сегодня. Когда Головин только приехал, "Монако" выступал в Лиге чемпионов. Затем случился провал, борьба за выживание, постоянная смена тренеров. В такой ситуации сложно говорить о какой-то стабильности. Сейчас у них, я так вижу, более-менее все стабильно. Команда идет наверху, Ковач спокойно работает. Саша только вернулся после травмы, ему надо набирать форму, а там дальше посмотрим.

Есть ощущение, что в России немного недооценивают французское первенство. Но Головин несколько раз говорил, что чемпионат там намного тяжелее. Вы как считаете?

Игорь Шалимов: Мне странно слышать порой от иностранцев из наших клубов, за которых заплатили 20 миллионов евро и у которых большая зарплата, о том, что российский чемпионат не того уровня. Будь я на их месте, я бы таких вещей не говорил. Да, во Франции тяжело играть, впрочем, как и везде. А что, в России легко выступать? У нас чемпионат тяжелый, да и вообще футбол - тяжелая игра. Тут многое зависит от того, как ты все выстраиваешь. Для этого и нужны тренеры. Один стиль игры тебе не подходит, ты мучаешься, а при другом получаешь удовольствие. Что касается Головина, то, может, в Премьер-лиге ему было легче, чем во Франции.