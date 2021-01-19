Шенкурская операция: как Красная армия разбила американцев в 1919 году

19 января 1919 года части Красной армии начали наступать на захваченный американскими и канадскими интервентами архангельский город Шенкурск. За пять дней боев красноармейцы и партизаны прорвали оборону врага и вынудили противника бежать. Победителям достались 15 артиллерийских орудий, 60 пулеметов, две тысячи винтовок, пять тысяч снарядов и три миллиона патронов.

Старинный поморский город Шенкурск интервенты заняли в августе 1918 года. За это время они опоясали его тремя линиями траншей с колючей проволокой, по периметру которых располагались 16 укрепленных блокгаузов с пушками и пулеметами. Командовал гарнизоном капитан 339-го пехотного полка армии США Отто Оджард по прозвищу "Викинг". Под его началом находилось около двух тысяч американских и канадских солдат, а также примерно одна тысяча белогвардейцев. Вооружение составляло 30 пушек и 66 ручных и станковых пулеметов.

Командующий корпусом интервентов на Севере - будущий британский фельдмаршал Уильям Эдмунд Айронсайд за несколько дней дон начала наступления красных проинспектировал оборону и считал ее неприступной.

"У меня не было страха перед лобовой атакой на наши блокгаузы. Она наверняка захлебнется", - написал он в 1953 году в своих мемуарах.

Однако командир 6-й армии РККА бывший царский генерал Александр Самойло разработал план по окружению и одновременной атаке Шенкурска с трех сторон.

"Я ясно себе представлял, что если бы такую операцию я представил профессору генералу Орлову в Академии генерального штаба, то мне не видать бы Генштаба, как своих ушей", - написал в мемуарах "Две жизни" генерал-лейтенант Советской армии.

Наступление началось в крещенские морозы, когда температура опустилась до - 37 градусов. Дабы американцы не заметили маневра, красноармейцы надели нижнее белье поверх своих шинелей. Эти меры позволили незаметно подойди на 50-20 шагов к позициям врага. Американские солдаты, как впоследствии вспоминал лейтенант Генри Мид, испытали сильнейший психологический шок, когда из снежной пустыни вдруг выросли бегущие в штыковую атаку "привидения". Огромный урон интервентам нанесли "снайперы" - поморские охотники. В результате из 47 американцев бегством спаслись лишь семь человек - остальные были убиты. Их жизни спасали белогвардейцы, которые 15 часов отражали атаки красноармейцев. Деревня Усть-Паденьга дважды переходила из рук в руки, и только ночью белые скрытно отошли к деревне Высокая Гора.

Громадные трудности выпали на долю Северодвинской колонны красноармейцев, где только смекалка бывшего унтер-офицера саперных войск Солодухина помогла протащить по глубокому снегу тяжелое орудие. Для этого приходилось использовать "грейдер на лошадиной тяге" - впереди колонны лошади тащили деревянный треугольник для расчистки пути.

"Зато первый же выстрел из этой пушки в начале атаки на город, как мне говорили впоследствии пленные, окончательно подорвал дух гарнизона: появление колонны, да еще с тяжелой артиллерией, со стороны, считавшейся непроходимой, решило судьбу Шенкурска", - вспоминал Самойло.

В полночь 24 января американцы и канадцы бежали, бросив на произвол судьбы белогвардейцев, большинство из которых перешли в Красную армию. Дабы измученные 180-километровым маршем по снежной целине победители их не преследовали, интервенты оставили в городе не только оружие, но и нетронутые склады с продовольствием и спиртным. Наступление возобновилось только пятого февраля.