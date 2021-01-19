Сильное землетрясение напугало жителей аргентинской провинции Сан-Хуан

Сильное землетрясение вызвало панику среди жителей аргентинской провинции Сан-Хуан и привело к частичному отключению света. Об этом сообщает Tiempo de San Juan.

Толчки магнитудой 6,5 произошли на глубине восьми километров. Затем последовали повторные толчки, но уже на большой глубине и с меньшей магнитудой (4,4), уточняют сейсмологи. "Эпицентр пришелся на город Медиа Агуа. От толчков включилась сигнализация у машин, попадали предметы в домах, люди выбежали на улицы", - приводит подробности РИА Новости.

Землетрясение ощущалось не только в Сан-Хуане, но также в соседних регионах и столице Аргентины - Буэнос-Айресе - городе, который находится в тысяче километров от эпицентра.