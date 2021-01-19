Слуцкий назвал бытовым хамством отключение связи в консульстве РФ в США

Отключение телефонной линии в консульстве России в Нью-Йорке - поступок из разряда бытового хамства, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее в дипмиссии сообщили о перебоях с интернетом, американская сторона объясняет это техническими проблемами.

"Это уже из разряда элементарного бытового хамства", - заявил Слуцкий РИА Новости.

"США развязали визовую войну, срывали флаги на зданиях российской дипсобственности, теперь вот решили просто выключить телефонный рубильник", - напомнил парламентарий.

"Все это недостойно для страны, которая претендует на звание великой державы", - заключил он.