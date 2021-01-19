Смартфоны Samsung начали получать Android 11. Список моделей

Компания Samsung начала развертывание фирменной оболочки One UI 3.0 на базе Android 11 для смартфонов линейки Galaxy S10, выпущенной два года назад. Эти устройства получат еще как минимум одно большое обновление.

Как пишет Gizchina, новая оболочка One UI 3.0 весит около 2 гигабайт, поэтому скачивать ее рекомендуется через Wi-Fi. Она включает в себя обновленный пользовательский интерфейс, новую камеру, все нововведения из официального Android 11, включая "одноразовые" разрешения доступа, более удобную организацию уведомлений, обновления безопасности и так далее.

Также издание перечислило список моделей, которые получат One UI 3.0 на базе Android 11:

- Galaxy Note 20/Note 20 Ultra

- Galaxy Z Fold/Z Fold 2

- Galaxy S Flip

- Galaxy S20 FE

- Galaxy S20/S20+ /S20 Ultra

- Galaxy Note 10/Note 10+/Note 10 Lite