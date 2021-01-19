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Рубрика: В мире

СМИ: В марте Турция может начать ослабление антиковидных ограничений

Текст: Константин Волков

Некоторые ограничения, введенные в Турции для предотвращения распространения коронавируса, могут начать снимать со второй половины марта, сообщает 19 января турецкое издание Hurriyet.

Фото: Fabrice COFFRINI / AFP
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Поскольку в последнее время ежедневное число заражений коронавирусом значительно снизилась, плюс в стране началась вакцинация, власти могут со второй половины марта начать смягчать ограничения, введенные в декабре.

В частности, продолжительность ночного комендантского часа в будние дни может быть сокращена (сейчас он действует с 21:00 до 05:00), по выходным можно вводить только дневной комендантский час (сейчас он действует с вечера пятницы до утра понедельника), а рестораны и кафе, работающие в настоящее время только на вынос и доставку, могут снова открыться "при определенных условиях".

В частности, начало комендантского часа в будни могут перенести на 23:00, по выходным дням он станет действовать только в ночное время. Заведения общепита смогут принимать клиентов, которые установили себе HES-код - приложение, отслеживающее распространение коронавируса.

Кроме того, школы могут вернуться в марте к очному обучению, а больницы и клиники смогут принимать плановых пациентов и проводить отложенные операции.

Вторая половина марта для ослабления ограничений выбрана по той причине, что охват вакцинацией широких слове населения станет возможным только со второй половины февраля, после чего понадобится примерно месяц, чтобы эффект от массовой вакцинации стал заметен.

В мире Ближний Восток Турция Пандемия коронавируса COVID-19

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