Во вторник на 201-ю российскую военную базу в Таджикистане доставили первую партию вакцины от коронавируса - 1100 доз "Спутника V".

В пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что первыми прививку получат медицинские работники 451-го военного госпиталя, командный состав соединения, а также несущие боевое дежурство солдаты и офицеры.

Такой очередности вакцинации придерживаются во всех Вооруженных силах РФ. Для военных на российских объектах за рубежом никаких особых правил прививки выдумывать не стали. Препарат от коронавируса они получают добровольно, под роспись и с обязательным информированием о факторах риска и возможных побочных явлениях.

На российскую военную базу в Таджикистане доставили первую партию вакцины - 1 тысячу 100 доз

Снабжение этих гарнизонов "Спутником V" осуществляется по уже отработанной в войсках схеме - через военные округа, которым армейские базы подчиняются. Помимо солдат и офицеров, привиться также предлагают членам семей военнослужащих. Это делается по решению министра обороны Сергея Шойгу для предотвращения распространения инфекции в военных городках.

201-я база - не первый зарубежный военный объект России, где вакцинируют личный состав. В середине прошлой недели вакцину доставили на наши армейские базы в Армении и Абхазии. В первом случае тысячу доз "Спутника V" переправили в филиал военного клинического госпиталя в городе Гюмри. Во втором - партия вакцины была меньше: ограничились 500 дозами.

Дело, конечно, не в недостатке препарата. Его в Южном военном округе, на который замыкаются обе базы, хватает. По данным пресс-службы ЮВО, на сегодняшний день в округ в общей сложности поставили более 23 тысяч доз вакцины. Это позволило привить первым компонентом "Спутника V" 14 тысяч солдат и офицеров, а более 6 тысячам военнослужащих пройти полный курс вакцинации от коронавируса. А объем поставок препарата на базы в Армении и Абхазии рассчитывали, исходя из их численности.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что прививку от коронавируса планируют сделать более 400 тысячам военнослужащих.