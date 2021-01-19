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19.01.2021 23:20
Рубрика: Спорт

Шпагат в 100 лет

Олимпийская чемпионка 1921 года рождения по-прежнему занимается спортом
Текст: Николай Долгополов
Российская газета - Неделя № 10(8361)
Агнеш Келети - старейшая из живущих ныне олимпийских чемпионов. Буквально на днях ей исполнилось 100 лет. Пятикратную победительницу Олимпиад 1952-го и 1956 года по гимнастике торжественно чествовал весь спортивный Будапешт. А она, 46-кратная чемпионка Венгрии, снова поразила всех, буквально взбежав на сцену Национального театра для получения почетной награды.
Агнеш свято убеждена: спорт реально помогает продлить жизнь, и, глядя на нее, в это совсем нетрудно поверить. Фото: twitter.com / mckaymsmith Агнеш свято убеждена: спорт реально помогает продлить жизнь, и, глядя на нее, в это совсем нетрудно поверить. Фото: twitter.com / mckaymsmith
Агнеш свято убеждена: спорт реально помогает продлить жизнь, и, глядя на нее, в это совсем нетрудно поверить. Фото: twitter.com / mckaymsmith

Но Агнеш вовсе не из тех, кого можно назвать любимицей судьбы. В годы войны среди более 500 тысяч венгерских евреев, погибших в концлагерях, были ее отец, брат, еще несколько родственников, замученных в Освенциме.
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Ей удалось выжить чудом. Уже тогда довольно известной гимнастке, ставшей в 16 лет чемпионкой страны, добрые люди изготовили документы на имя несуществующей Пирожки Юхас. Под этим именем девушка трудилась уборщицей в небольшой гостинице. Потом, когда ее узнал один из постояльцев, скрывалась до освобождения Венгрии в маленьких деревеньках. Так и спаслась.

А ее мать и сестру вытащил из концлагеря шведский дипломат Рауль Валленберг. У нас много пишут о нем - фигуре противоречивой и сложной. А вот то, что Валленберг спас немало людей от неминуемой гибели, делает ему честь.

После войны Пирожка Юхас вновь превратилась в Агнеш Келети. К первым послевоенным Играм Олимпиады-1948 из-за травмы колена подготовиться не успела, а вот в сборную Венгрии, отправлявшуюся на Игры в Хельсинки-1952, гимнастка поехала первым номером. Ей исполнился уже 31 год, но если это и смущало кого-то из спортивных руководителей, то Келети на свой возраст внимания не обращала. Кстати, эта привычка сохранилась и до нынешних времен. В финской столице Агнеш Келети выиграла "золото" в вольных упражнениях плюс одну серебряную и две бронзовые медали.

На этом удачную спортивную карьеру можно было считать успешно завершенной. Но Келети решила продержаться до Игр-1956 в Мельбурне. Там в остром соперничестве с нашей красавицей, но еще не великой Ларисой Латыниной она стала второй в многоборье, зато заняла четыре первых места: в любимых вольных, на бревне, перекладине, а еще в командном зачете. Было Келети уже 35. И она остается единственной гимнасткой, завоевавшей "золото" в таком преклонном - лишь для гимнастики - возрасте.

Фото: Вячеслав Ун Да-Син / Фотохроника ТАСС
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В 1957 году обладательница десяти олимпийских медалей, чемпионка мира эмигрировала в Тель-Авив. Работала тренером сборных Израиля и Италии, а в 1990-м вернулась в Венгрию, где ее любят, знают, а в честь 100-летия наградили специальным золотым трофеем.

В чем секрет такого счастливого и активного долголетия? Им Агнеш Келети поделилась с известной венгерской гимнасткой, журналисткой Жужей Чисту.

- Мой секрет в отсутствии секретов. Где бы я ни была, а я люблю путешествовать, каждое утро я начинаю со стакана свежевыжатого грейпфрутового сока. Не ем хлеба: съедаю в год один килограмм, не больше. Спорт помогает продлить жизнь. И я ни на день не прекращаю заниматься физическими упражнениями. Десять дней назад сделала шпагат на полу. После обеда танцую под свою любимую музыку. И еще очень люблю общаться с детьми. И еще один совет. Смотрите на все с оптимизмом. Пусть даже маленькие приятные вещи всегда приносят радость.

Фото: twitter.com / the_wing
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