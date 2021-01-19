Страховая компания подтвердила свой выход из проекта "Северный поток 2"

Швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group подтвердила свой выход из проекта "Северный поток - 2" из-за угрозы санкций США.

Компания оказывала страховые услуги "Северному потоку - 2". Свой выход из проекта она объяснила тем, что первоочередное внимание Zurich Insurance Group уделяет соблюдению экономических санкций, в том числе американского законодательства. "Мы в тесном сотрудничестве с Государственным департаментом США обсуждали санкции в отношении газопровода "Северный поток - 2", и прекратили действие всех наших страховых покрытий, попадающих под санкции в соответствии с Оборонным бюджетом США 2021 года, принятым в январе", - говорится в заявлении компании, которое цитирует РИА Новости.

Ранее, по той же причине норвежская компания DNV GL отказалась проводить сертификацию газопровода, без чего невозможно ввести его в эксплуатацию. Также 18 января США уведомили европейские страны о введение санкций против судна-трубоукладчика "Фортуна", участвующего в строительстве газопровода. Одновременно с этим две немецкие природоохранные организации обжаловали выдачу разрешения Федеральным морским и гидрографическим агентством, немецким регулятором, на работы по укладке труб "Северного потока - 2" в исключительной экономической зоне Германии.

"Газпром" реализует проект "Северный поток-2" совместно с крупнейшими европейскими компаниями. Мощность двух линий газопровода должна составить 55 миллиардов кубометров газа в год. Он прокладывается по дну Балтийского моря из России в Германию. Сейчас уложено более 2300 км труб газопровода из 2460 км.