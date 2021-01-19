Строительство станет дешевле благодаря информационному моделированию

Изменения в своды правил об информационном моделировании в строительстве подготовил Минстрой.

Ранее не было документа, где были бы установлены однозначные требования к составу информационной модели объекта капстроительства, рассказал замминистра строительства и ЖКХ Дмитрий Волков. "Актуализированная редакция содержит требования к составу информационной модели на каждом этапе жизненного цикла и требования к атрибутивному описанию отдельных элементов", - говорит он.

Внедрение новой редакции свода правил обеспечит технологическую возможность сквозного сопровождения жизненного цикла объектов инструментами технологий информационного моделирования, что существенно повысит эффективность управления процессами.

"Использование свода правил для формирования контрактных требований позволит обеспечить разработку информационных моделей, содержание которых будет полностью соответствовать требованиям действующих технических норм и нормативно-правовых актов, а, следовательно, средства информационного моделирования можно будет применять во всех процедурах проектирования, экспертизы, строительства, эксплуатации, сноса и утилизации без дублирования классическими средствами", - подчеркнул замминистра.

Такой подход удешевит и ускорит строительство, повысит качество за счет информационных средств ведения строительного надзора и достоверность процессов управления стоимостью строительства с применением информационных систем, а, как следствие, повысит конкурентоспособность российских строительных компаний на мировом рынке.

Также были внесены изменения в правила информационного моделирования и описания компонентов информационной модели. Внесены положения, которые обеспечивают возможность применения Классификатора строительной информации для кодирования компонентов и атрибутов. Это позволит обеспечить единство наименований информационных моделей в государственных информационных системах.

Свод правил в старой редакции был полезен на этапе внедрения BIM-технологий, но являлся скорее подсказкой и опорой для создания информационных моделей, чем полноценным регламентом, считает руководитель отдела информационного моделирования Градостроительного института пространственного моделирования и развития "Гипрогорпроект" Тимофей Лютомский. В новой версии требования к составу и содержанию информационной модели сформулированы более четко и однозначно, это полноценный регламент. Изменения cвязаны с тем, что сейчас готовится ряд документов, которые сделают использование информационного моделирования в ряде случаев обязательным - с января 2022 года это будет необходимо для проектов с госфинансированием, отмечает Лютомский.

Обновленная документация увязана с единым классификатором строительной информации, первая редакция которого была продемонстрирована в конце 2020 года. "Универсальный язык, принятый в классификаторе, способствует унификации в отрасли и эффективному обмену цифровыми данными на всех этапах жизненного цикла объекта капитального строительства, а обновления в СП регламентируют процесс его применения в информационных моделях", - говорит эксперт.