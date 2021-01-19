Свыше двух тысяч туроператоров в Таиланде покинули рынок

Почти 2,6 тысячи туристических операторов Таиланда покинули в минувшем году рынок из-за пандемии нового коронавируса. Об этом пишет газета Bangkok Post.

"Согласно информации департамента туризма, в прошлом году свои лицензии отозвали 2 тысячи 598 операторов. Только в четвертом квартале прошлого года рынок покинули 765 операторов", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Представители индустрии надеются на возобновление внутреннего туризма к апрелю. Однако это будет зависеть от ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Перспективы выездного рынка эксперты предсказать не спешат. Из-за пандемии ассоциация туристических агентов Таиланда перенесла профильную ярмарку с конца февраля на конец августа.

На сегодняшний день общее число инфицированных в королевстве превысило 12,4 тысячи, вылечились более 9,2 тысячи человек, умерли 70 пациентов. Режим чрезвычайного положения из-за пандемии действует в стране до 28 февраля.