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19.01.2021 15:54
Рубрика: Общество

Древний манускрипт помог раскрыть одну из тайн истории Японии

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Исследователи из Университета Кумамото обнаружили в хранилище клана Хосокава ранее неизвестный рукописный документ, датированный сентябрем 1632 года. Он представляет собой заказ на изготовление партии вина и раскрывает тайну японского виноделия.

Фото: Meliton Tapia, INAH
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Как сообщает Phys.org, уникальный 400-летний документ проливает новый свет на историю виноделия Японии. Считается, что японское домашнее виноделие появилось в 1627 году. Однако существовало оно недолго - всего лишь в течение четырех или пяти лет. Производство вина внезапно было прекращено, а произошло это после того, как клан Хосокава перебрался в домен Хиго, современная префектура Кумамото.

Теперь эта гипотеза нашла археологическое подтверждение. Исследователи из Университета Кумамото впервые нашли документ периода Эдо. Он четко указывает на то, что клан Хосокава, правивший областью Кокура (современная префектура Фукуока), полностью прекратил производство вина в 1632 году.

Рукопись доказывает, что произошло это за год до того, как сегунат приказал клану переехать в домен Хиго. Теперь исследователи предполагают, что прекращение производства вина было напрямую связано с этим переездом. Кроме того, вино считалось напитком христианства, а в Японии того периода времени христианство жестоко преследовалось.

Предыдущие исследования показали, что Тадатоси Хосокава, глава клана Хосокава, заказывал для себя вино с 1627 по 1630 годы, предполагая использовать его в лечебных целях. Его вассалы разбирались в западных обычаях и технологиях. Для производства вина они использовали сою и дикий виноград. Рассказывающие об этом документы являются самым ранним известным доказательством производства японских вин.

До последнего времени не было известно исторических записей о производстве вина после 1631 года. Поэтому считалось, что история японского виноделия насчитывала всего четыре года. А главной причиной прекращения производства называлось то, что это был "стереотипно христианский напиток". В период Эдо сегунат строго запрещал христианство, а нарушение этого запрета было чревато неприятностями даже для самых могущественных кланов.

Найденный документ, который хранится в библиотеке Эйсэй Бунко, свидетельствует о том, что вино в Японии производилось и в 1632 году. В тексте сказано:"Тароэмон Уэда лично сообщил магистрату, что он получил приказ от лорда собрать дикий виноград и доставить ему для производства вина".

Фото: iStock
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Исследователи поясняют, что Тароэмон Уэда был вассалом клана Хосокава. Это был образованный человек, который долго обучался западным технологиям. Этот вассал и занимался производством вина с 1627 года. Кстати, в библиотеке был найден и ответ на первое письмо: "Тароэмон получил дикий виноград".

При этом в древнем документе не было указано, когда именно вино было изготовлено. Сроки современные ученые высчитали сами. Из найденных ранее документов известно, что в среднем людям Тароэмона требовалось около 10 дней на приготовление вина. Следовательно, последняя, видимо, в истории Японии партия вина была произведена не позднее середины октября 1632 года.

А уже 18 января следующего года сегунат приказал клану Хосокава переселиться. Вероятно, на новом месте жительства клан не стал возрождать традицию, поскольку исторических документов, связанных с производством вина в домене Хиго, до сих пор не найдено.

Впрочем, исследователи считают, что без связи с гонениями христиан не обошлось. Более того, известно, что вскоре после переезда в Хиго клан Хосокава столкнулся с повстанцами, находившимися под влиянием Запада. Этот клан оказался на переднем крае угнетения христиан и принял активное участие в подавлении восстания Симабара-Амакуса в 1637 году.

Вероятно, ужесточение запрета на христианство, вспышки христианских восстаний и подавление главного восстания и закрыли историю японского домашнего виноделия.

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