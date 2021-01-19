Телефонные мошенники начали представляться финансовым омбудсменом

Телефонные мошенники начали выдавать себя за представителей службы финансового омбудсмена. Об этом рассказал на деловом завтраке в "Российской газете" главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин.

О звонках стало известно из обращений граждан в колл-центр службы в Москве и Московской области. "Гражданам поступали звонки якобы от финансовых уполномоченных. Люди при этом не обращались в службу финансового уполномоченного с претензиями. Людям же неизвестные предлагали подъехать куда-то, в какие-то места для встречи и обсуждения каких-то вопросов", - сказал Воронин.

Он подчеркнул, что служба финансового уполномоченного никому не звонит и никого никуда не вызывает. "У нас есть возможность проводить очные рассмотрения споров. Мы такую опцию не используем в виду отсутствия пока для этого объективных оснований. В основном мы все наши вопросы рассматриваем в заочном режиме, поэтому людям никто не звонит. Очень важно не вестись на такого рода звонки, ни в коем случае не сообщать свои персональные данные", - предупредил Воронин. Он посоветовал не идти на контакт с такими звонящими и сообщать о них в службу финансового уполномоченного, которая будет обращаться в правоохранительные органы.

Полную версию делового завтрака "Российской газеты" с главным финансовым уполномоченным Юрием Ворониным читайте в ближайшем номере "РГ".