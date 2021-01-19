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19.01.2021 12:58
Рубрика: Культура

Три ведущие литературные премии открывают новый сезон

Текст: Наталья Лебедева
В январе по традиции объявляют о старте нового сезона три ведущие литературные премии страны: Национальная литературная премия "Большая книга", Литературная премия "Лицей" имени Александра Пушкина для молодых писателей и поэтов и Всероссийский конкурс на лучшее литературное произведение для детей и юношества "Книгуру". Прием работ начнется в один день - 20 января.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Организаторы напоминают, что на соискание "Большой книги" в шестнадцатом сезоне могут быть выдвинуты романы, повести, сборники повестей и/или рассказов, документальная проза и мемуары, подписанные в печать в период с 1 января 2020 года до 28 февраля 2021 года. Правом выдвижения обладают не только сами авторы произведений, но и издательства, СМИ, творческие союзы и даже органы государственной власти субъектов РФ и члены жюри премии - Литературной академии. Все подробности уже опубликованы на официальном сайте bigbook.ru.

Фото: iStock
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Литературная премия имени Пушкина "Лицей" пройдет в этом году уже в пятый раз. Побороться за главный приз и право выйти на главную сцену Книжного фестиваля "Красная площадь" могут поэты и прозаики от 15 до 35 лет, чьи произведения были опубликованы не раньше 1 января 2020 года. В этом году подать рукопись на соискание премии можно будет до 28 февраля только через специальную cсылку на Ridero. Прием бумажных экземпляров временно приостановлен.

Крупнейший конкурс детской и подростковой литературы на русском языке "Книгуру", уже двенадцатый по счету, принимает художественные и научно-популярные книги. Напомним, что это один из немногих литературных конкурсов, где работы оценивают сами подростки.

Также в этом сезоне продолжится проект "Книгуру в мире". Конкурс детских рецензий на произведения современных российских авторов будет проведен в России, Болгарии, Чехии, США, Австрии, Словении, Испании, Италии, Германии и Великобритании.

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