Трутнев: Рыбная продукция должна полностью перерабатываться в России

В ситуации ограничения экспорта рыбной продукции в Китай России нужно предпринять меры по увеличению объемов переработки рыбы на территории страны.

Заместитель председателя правительства - полномочный представитель президента ДФО Юрий Трутнев дал поручение проработать этот вопрос Минсельхозу, Росрыболовству и Россельхознадзору. Кроме того, ведомства должны отчитаться о реализации программы по предоставлению инвестквот на добычу водных биоресурсов.

Вице-премьер подчеркнул, что для ДФО рыбохозяйственный комплекс является важнейшей отраслью экономики: 65% добычи водных биологических ресурсов страны приходятся на Дальний Восток, а вместе с Арктикой - 82%.

"Эффективной мерой поддержки отрасли стал механизм инвестиционных квот. В рамках данного механизма на Дальнем Востоке в ближайшие годы будет построено 14 рыбоперерабатывающих заводов, из которых 9 уже заработали на Камчатке, в Приморье и Сахалинской области. В перспективе мы должны полностью уйти от продажи сырья и перерабатывать рыбную продукцию на территории нашей страны, на нашем Дальнем Востоке", - сказал Юрий Трутнев.

Вместе с тем Росрыболовство должно предоставить данные вице-премьеру о свободных холодильных мощностях в дальневосточных портах и мерах, которые предпринимаются для недопущения распространения COVID-19 и восстановления поставок в КНР. Ведь в Китай экспортируется около 70% от всего объема поставляемой за рубеж рыбы, рыбо- и морепродуктов.

Напомним, в конце сентября 2020 года Россельхознадзор получил от Китая несколько уведомлений о том, что на упаковках рыбной продукции из России обнаружены следы коронавирусной инфекции. Из-за этого КНР ограничила импорт российской продукции. В конце декабря 2020 года в связи со вспышкой коронавируса среди портовых рабочих города Далянь Китай ужесточил карантинные меры - единственный открытый китайский порт перестал принимать грузы. Сейчас на рейде порта Далянь уже более месяца находятся 10 российских судов в ожидании выгрузки продукции. На российских предприятиях уже принимаются усиленные меры безопасности: экипажи судов проходят тестирования, на российских холодильных терминалах проводятся работы по защите от заражения продукции.