У двух участников Открытого чемпионата Австралии выявлен коронавирус

До старта первого в сезоне турнира серии "Большого шлема" - Открытого чемпионата Австралии - осталось чуть больше двух недель. Спортсмены пребывают в страну и сдают тесты на наличие коронавируса.

Как сообщает The Age, по итогам последнего тестирования коронавирус выявлен у двух теннисистов. Их имена не называются. Также COVID-19 обнаружен у одного участника, не являющегося спортсменом.

Кроме того, по данным источника, заболевание было выявлено у еще одного теннисиста. Сообщается, что общее количество заболевших из числа игроков достигло семи. Все они должны провести две недели на карантине.

Отрытый чемпионат Австралии пройдет с 8 по 21 февраля на кортах Мельбурна.