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19.01.2021 08:01
Рубрика: Экономика

У россиян появилась новая возможность узнать о безопасности товаров

Текст: Ольга Игнатова
У россиян появилась возможность непосредственно перед покупкой товара проверить через мобильное приложение "Честный знак", проходила ли продукция испытания на соответствие требованиям безопасности.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Уже сейчас в отдельных случаях при сканировании QR-кода приложением можно увидеть, действует ли на товар сертификат или декларация. До конца первого квартала этого года информация о документах, подтверждающих проверку на безопасность, появится у всех товаров, внесенных в национальную систему маркировки, сообщает Росаккредитация.

Информация из электронных реестров Росаккредитации о выданных на товар сертификатах соответствия и декларациях о соответствии начала поступать в Государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации (ГИС МТ). Из реестров Росаккредитации в ГИС МТ переданы сведения о 4,3 миллиона документов, подтверждающих проверку товаров на безопасность.

Фото: iStock
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"Включение данных из реестров Росаккредитации в национальный каталог маркированных товаров способствует укреплению доверия между бизнесом, государством и обществом, повышению качества жизни людей. Производители и поставщики получают уникальную возможность позиционирования своих товаров как прошедших испытания на соответствие требованиям безопасности. Хранение информации в едином каталоге также позволит бизнесу сократить затраты на ведение разрозненных баз данных", - подчеркивает руководитель Росаккредитации Назарий Скрыпник.

Теперь производители и поставщики при вводе информации о маркированных товарах в каталог товаров ГИС МТ могут выбрать сертификат или декларацию о соответствии товара установленным требованиям безопасности из ФГИС Росаккредитации. За два месяца взаимного информационного обмена данные о разрешительных документах уже добавлены в 9,6 тысячи карточек товаров.

Национальный каталог - составляющая единой системы цифровой маркировки и отслеживания товаров "Честный знак", куда вносится и верифицируется информация о товарах, находящихся в обороте на российском рынке. "Такой каталог создается впервые. В каталоге маркируемых товаров уже 7,1 миллиона карточек, самая многочисленная группа - обувь. Главное - пользователи получают достоверную информацию, в том числе о сертификации, а значит, качестве продукции. Покупатель сможет проверить информацию о разрешительных документах на конкретный товар прямо в приложении "Честный знак", - отметил заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов.

Экономика Товары и цены Правительство Минэкономразвития Росаккредитация Обязательная сертификация товаров Места декларирования товаров

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