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Умер известный телеведущий Игорь Выхухолев

ТВ и сериалы
    19.01.2021, 09:50
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: Борисов Виктор/ ТАСС Фото: Борисов Виктор/ ТАСС
Фото: Борисов Виктор/ ТАСС

Известный тележурналист и ведущий Игорь Выхухолев, недавно отметивший 66-летие, ушел из жизни.

"Папа умер вечером 18 января", - приводит сегодня ТАСС слова дочери журналиста Марии Выхухолевой.

По её словам, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Игорь выхухлев родился 15 января 1955 года в Москве. Окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ. Работал в Агентстве печати "Новости", после чего перешёл в Главную редакцию информационных программ Гостелерадио СССР, где стал редактором информационной программы "Время".

В 1991 году стал комментатором, в 1992-м - ведущим информационных программ телекомпании "Останкино". Известен как ведущий программы "Время" на ОРТ (позже - Первый канал) в 1992-1996 годах. Вёл и другие информационные программы. В 2005 году - шеф-редактор на Первом канале, через год перешёл в ВГТРК. Автор ряда политических интервью В 2011 году в прямом эфире освещал землетрясение в Японии.

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