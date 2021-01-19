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Умер один из создателей "Симпсонов" Дэвид Ричардсон

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    19.01.2021, 13:26
Текст:   Олег Усков

Ветеран многосерийных телевизионных комедий - как игровых, так и анимационных - Дэвид Ричардсон скончался 18 января - вскоре после того, как отметил свое 65-летие.

По информации Deadline, причиной смерти сценариста и продюсера множества хитов, ранее победившего рак, стала сердечная недостаточность.

Ричардсон родился 24 декабря 1955-го. В индустрии - с середины 80-х.

На счету: ситком "Пустое гнездо", "Симпсоны", "Малкольм в центре внимания", "Два с половиной человека", взрослая анимационная комедия "С" значит "Семья", десяток других.

Семья артиста просит поклонников не присылать им траурные букеты, а по возможности сделать пожертвования от имени усопшего исследовательскому центу детской больницы Св. Иуды.

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