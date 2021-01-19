Умер один из создателей "Симпсонов" Дэвид Ричардсон

Ветеран многосерийных телевизионных комедий - как игровых, так и анимационных - Дэвид Ричардсон скончался 18 января - вскоре после того, как отметил свое 65-летие.

По информации Deadline, причиной смерти сценариста и продюсера множества хитов, ранее победившего рак, стала сердечная недостаточность.

Ричардсон родился 24 декабря 1955-го. В индустрии - с середины 80-х.

David Richardson, writer of famous series such as The Simpsons, Malcolm in the Middle and Two and a Half Men, died at the age of 65. pic.twitter.com/5lnbewxpJU — Moises Lopez (@chapoisat) January 19, 2021

На счету: ситком "Пустое гнездо", "Симпсоны", "Малкольм в центре внимания", "Два с половиной человека", взрослая анимационная комедия "С" значит "Семья", десяток других.

Семья артиста просит поклонников не присылать им траурные букеты, а по возможности сделать пожертвования от имени усопшего исследовательскому центу детской больницы Св. Иуды.