В "Симпсонах" и "Гриффинах" белые больше не будут озвучивать "цветных"

В "Симпсонах" белые актёры больше не будут озвучивать персонажей, представляющих других рас.

Чутко реагирующие на конъюнктуру (вспомним молниеносную анафему Майкла Джексона) продюсеры самого длинного и популярного мультсериала в истории опубликовали заявление, где выразили мнение, что таким образом шоу "двигается вперёд", передает Variety.

Напомним, ещё ранее, в январе сего года актёр Хэнк Азария отказался от озвучки индийца Апу - после целой волны истерии, в рамках которой "Симпоснов" обвиняли в расизме.

На фоне межрасовой напряжённости в США подобное произошло и с другим анимационным флагманом Fox - "Гриффинами". Актёр Майк Хенри (белый), озвучивавший чернокожего Кливленда в основном шоу и в спин-оффе (там он также озвучил его чернокожего пасынка), опубликовал в своём Twitter запись, где заявил, что "это была честь - играть Кливленда, но цветных должны играть цветные".

It’s been an honor to play Cleveland on Family Guy for 20 years. I love this character, but persons of color should play characters of color. Therefore, I will be stepping down from the role. pic.twitter.com/FmKasWITKT — Mike Henry (@mikehenrybro) June 26, 2020

Ранее сообщалось, что Netflix обвинили в расизме за экранизацию игры Cuphead.