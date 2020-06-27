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В "Симпсонах" и "Гриффинах" белые больше не будут озвучивать "цветных"

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    27.06.2020, 15:00
Текст:   Козьма Лоханкин

В "Симпсонах" белые актёры больше не будут озвучивать персонажей, представляющих других рас.

Фото: www.kinopoisk.ru
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Чутко реагирующие на конъюнктуру (вспомним молниеносную анафему Майкла Джексона) продюсеры самого длинного и популярного мультсериала в истории опубликовали заявление, где выразили мнение, что таким образом шоу "двигается вперёд", передает Variety.

Напомним, ещё ранее, в январе сего года актёр Хэнк Азария отказался от озвучки индийца Апу - после целой волны истерии, в рамках которой "Симпоснов" обвиняли в расизме.

На фоне межрасовой напряжённости в США подобное произошло и с другим анимационным флагманом Fox - "Гриффинами". Актёр Майк Хенри (белый), озвучивавший чернокожего Кливленда в основном шоу и в спин-оффе (там он также озвучил его чернокожего пасынка), опубликовал в своём Twitter запись, где заявил, что "это была честь - играть Кливленда, но цветных должны играть цветные".

Ранее сообщалось, что Netflix обвинили в расизме за экранизацию игры Cuphead.

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