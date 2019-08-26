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Автор "Симпсонов" заявил, что не намерен убирать Апу из-за скандала

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    26.08.2019, 15:06
Текст:   Козьма Лоханкин

Персонаж мультсериала "Симпсоны" Апу Нахасапимапетилон останется в телешоу. Это приятную новость сообщил автор проекта Мэтт Грейнинг в ходе диснеевского форума D23.

Напомним, слухи о том, что Апу придётся убрать из "Симпсонов", активно циркулировали в прошлом году. Причиной стали обвинения в расизме, посыпавшиеся в адрес создателей сериала. На которые Грейнинг спокойно отвечал, что глупости это всё и никакого расизма в "Симпсонах" нет.

Тем не менее о "проблемности" героя индийского происхождения был снят целый документальный фильм, а разговоры о ликвидации Апу, чей образ вообще-то призван высмеивать стереотипы о выходцах из Индии, время от времени вновь возникали.

Теперь Грейнинг поставил точку (будем надеяться) в этой истории, однозначно заявив: Апу остаётся.

"Мы любим Апу. Мы гордимся Апу", - приводит слова Мэтта Digital Spy.

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