Автор "Симпсонов" заявил, что не намерен убирать Апу из-за скандала

Персонаж мультсериала "Симпсоны" Апу Нахасапимапетилон останется в телешоу. Это приятную новость сообщил автор проекта Мэтт Грейнинг в ходе диснеевского форума D23.

Напомним, слухи о том, что Апу придётся убрать из "Симпсонов", активно циркулировали в прошлом году. Причиной стали обвинения в расизме, посыпавшиеся в адрес создателей сериала. На которые Грейнинг спокойно отвечал, что глупости это всё и никакого расизма в "Симпсонах" нет.

Тем не менее о "проблемности" героя индийского происхождения был снят целый документальный фильм, а разговоры о ликвидации Апу, чей образ вообще-то призван высмеивать стереотипы о выходцах из Индии, время от времени вновь возникали.

Теперь Грейнинг поставил точку (будем надеяться) в этой истории, однозначно заявив: Апу остаётся.

"Мы любим Апу. Мы гордимся Апу", - приводит слова Мэтта Digital Spy.