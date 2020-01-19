Актер Хэнк Азария отказался озвучивать Апу в "Симпсонах"

Американский актер Хэнк Азария, чьим голосом, среди прочего, говорит в "Симпсонах" хозяин магазина и его продавец Апу Нахасапимапетилон, официально отказался далее озвучивать персонажа. И ничего не знает о дальнейшей судьбе героя. Об этом сообщает Variety.

"Я больше не буду озвучивать Апу, если только не появится возможности что-то изменить", - сказал Азария в интервью. "Всё, о чем мы договорились, это то, что я больше не буду его озвучивать", - подчеркнул артист.

Причина такого решения не названа, но она не секрет - т.н. политкорректность: в 2017-м вокруг Апу усилился этнический скандал - неравнодушные граждане жестко осудили создателей шоу за расизм, а именно - стереотипизированное изображение американоиндуса.

После чего появилась информация, что авторы мультфильма от Нахасапимапетилона намерены избавиться, дабы не разжигать. Хотя Грейнинг, демиург "Симпсонов", утверждал обратное. Настаивая, что гордится проделанной над Апу работой.

Создатели шоу комментариев по новому витку ситуации пока не дали.

Апу Нахасапимапетилон - персонаж второго плана, прибывший в Спрингфилд из Индии и открывший магазин "На скорую руку" (Kwik-E-Mart). Азария озвучивал Апу с его первого появления на экране в 1990-м, говоря при этом с ярко выраженным акцентом.