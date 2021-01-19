Умер создатель "Великого уравнителя" Ричард Линдхейм

Американский продюсер и сценарист Ричард Линдхейм, создатель оригинального сериала 80-х "Уравнитель" (Equalizer), умер 18 января на 82-м году жизни.

Причиной смерти Deadline называет сердечную недостаточность.

Линдсхейм проработал в индустрии развлечений несколько десятков лет, в частности - программным директором телевизионных отделов NBC, Universal и Paramount. При нем создавались хитовые шоу "Фрэйзер", "Стар Трек: Вояджер", "Стар Трек: Глубокий космос 9" и "Полиция Майами".

В 1985-м вместе с Майклом Слоаном Линдхейм запустил сериал "Уравнитель", который транслировался на CBS на протяжении четыре сезонов, а в нулевых получил полнометражные переосмысления с Дензелом Вашингтоном - дилогию "Великий уравнитель".

Плюс на счету покойного продержавшаяся три сезона забавная приключенческая комедия "Би Джи и Медведь" - про похождения дальнобойщика и его дрессированного шимпанзе в шляпе.