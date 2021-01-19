Услуги суррогатных матерей для иностранцев предложили запретить

Суррогатным матерям в России разрешат вынашивать детей исключительно для граждан РФ или лиц с видом на жительство в РФ, состоящих в браке. Это предполагает законопроект, внесение которого анонсировали в Госдуме.

Готовящийся документ лишает иностранцев возможности пользоваться услугами суррогатных матерей в РФ.

Ранее разработку инициативы анонсировал вице-спикер Госдумы Петр Толстой. По его мнению, "рождение детей за деньги на продажу иностранцам" - абсолютно позорное для России явление. "Его надо запретить, действительно нужно сделать все, чтобы это было под контролем, четким, твердым, жестким контролем государства, никакой продажи детей за границу не было", - подчеркнул парламентарий.

Поправки, текст которых цитирует ТАСС, также предполагает возрастные ограничения для тех, кто сможет воспользоваться услугами суррогатных матерей. Это мужчина и женщина в возрасте не старше 55 лет и не младше 25 лет. Причем обратиться за такой помощью они смогут не ранее чем через год после регистрации брака.

И еще одно условие - прибегнуть к услугам суррогатной матери можно только в том случае, если супруга не может родить ребенка по медицинским показаниям, что установлено консилиумом врачей.

В пояснительной записке говорится, что из-за существующих пробелов в законодательстве "фактически сформировался рынок "экспорта" российских детей, рожденных суррогатными матерями".