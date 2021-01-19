В 2021 году в два раза больше регионов добьются роста экономики

В прошлом году, несмотря на пандемию, некоторые регионы сумели добиться экономического роста. И даже значительного - на 15-20 процентов.

За счет чего? И какие перспективы в этом году? Об этом шла речь на онлайн-конференции в "РГ" с президентом Торгово-промышленной палаты РФ Сергеем Катыриным.

Потери понесли все, признал он, но не все вышли в минус. А есть регионы, которые наиболее успешно поучаствовали в выработке национального валового продукта. "У нас 52 процента ВВП России создали 10 регионов, - уточнил Катырин. - Это Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Свердловская область, Краснодарский, Красноярский края, Татарстан, Башкортостан, Ханты-Мансийский АО, Ямало-Ненецкий АО".

Глава ТПП объяснил это тем, что сработали инвестпрограммы, которые здесь начали реализовываться еще до пандемии.

Но оказывается, в 2021 году таких лидеров будет в два раза больше. "По предварительным оценкам, - сообщил Катырин, - где-то два десятка регионов смогут успешно сработать. У них есть возможности. По крайней мере, по предварительным оценкам, в том числе и минэкономразвития, рост у них будет".

В чем залог успеха? Во-первых, как уже говорилось, это удачные региональные инвестиционные программы. Во-вторых, помимо федеральной поддержки малого бизнеса, например, по банковским кредитам, есть еще и поддержка регионов. В том числе - маневрирование налогами.

"Это непросто делать, - заявил Катырин. - Потому что наполнение регионального бюджета - тоже дело серьезное. Но тем не менее те, у кого более серьезные финансовые возможности, более серьезная финансовая подушка, могут в большей степени поддержать бизнес".

Однако не у всех есть такие возможности. "К великому сожалению, - продолжает глава ТПП, - у нас есть ряд субъектов - на Кавказе, Дальнем Востоке, где на региональном уровне возможности поддержать бизнес ограничены. Естественно, там и потери гораздо больше".

И надо понимать, уточнил собеседник "РГ", что развитие экономики по регионам сложилось неравномерно. Это еще нам от Советского Союза досталось. Есть регионы, где уровень потребления и доходов населения гораздо ниже, чем у других. "А это потребительский спрос, - поясняет Катырин. - Это то, на что ориентирован весь микробизнес. Услуги, товары. Естественно, что там и проседание побольше. А возможностей для маневра гораздо меньше".

Опрос

Опросы последних пяти лет говорили о том, что профессия предприниматель - не в чести у молодых людей и их родителей. Пандемия изменила ситуацию. Она заставила людей задуматься о собственном бизнесе.

Исследование Нижегородского НИИ проблем социального управления показало, что 40 процентов россиян положительно относятся к бизнесменам. И считают их надеждой России. А около половины опрошенных хотели бы видеть своих детей предпринимателями.

Сергей Николаевич, с чем вы связываете такие перемены в умах россиян?

Сергей Катырин: Из-за пандемии началось вынужденное сокращение кадров. Упал потребительский спрос. И каждый на себя примерял: что будет с ним, с его семьей в этой ситуации? Похоже, многие начали думать, что вообще-то можно было бы и самим заняться бизнесом.

Из-за пандемии началось вынужденное сокращение кадров. И многие начали думать, что вообще-то можно было бы и самим заняться бизнесом

Надо сказать, что все предыдущие годы положительное восприятие предпринимательства формировали и СМИ, и бизнес-объединения. У нас тоже много проектов, нацеленных на популяризацию бизнеса. Например, "Сто надежд бизнеса" - это для студентов, для молодых начинающих ребят, которые хотели бы посвятить себя предпринимательству. Есть проект "Сто семейных компаний". Они идут не только со стороны федеральной палаты, но и в регионах.