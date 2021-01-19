В Беловежской пуще поголовье зубров за пять лет увеличилось на треть

Чтобы получить самые свежие данные о поголовье древнейших обитателей диких быков в Беловежской пуще, в белорусском лесничестве обращаются, прежде всего, к Родословной книге зубров. Можно найти в ней и сведения о том, что только за последние пять лет их поголовье увеличилось почти на треть.

Это подтвердил во вторник БЕЛТА и научный сотрудник национального парка Алексей Буневич. А по общему количеству этих лесных великанов, охотиться на которых еще десять веков назад любил Владимир Мономах, республика уже несколько лет назад вышла на первое место в мире.

Кстати, рост популяции зубров в заповедных урочищах Беларуси потребовал от правительства РБ специальным постановлением обновить с января текущего года и правила их охраны и рационального использования. Документом определены порядок отнесения животных к основному и резервному фондам, условия отлова из среды обитания, а также добычи зубров резервного генофонда.

Дело в том, поясняют эксперты, что в национальном парке численность популяции давно превзошла то количество, которое рекомендовано зоологами для данной территории. Оптимальное число зубров для содержания в пуще - 250 голов, однако еще пять лет здесь уже паслись 480 зубров. В 2020-ом году их насчитывалось 604, а в начале 2021 года с учетом появившихся на свет телят поголовье увеличилось до 630-640 животных.

Сейчас, по словам Буневича, идет зимний учет зверей, средний возраст которых, как известно, не превышает двадцати лет. Обильный снег, на котором хорошо видны их следы, и квадрокоптер, позволяет заглянуть в отдаленные места древнего леса, корректней следить за миграцией животных.

В пуще, уточнил он, зубры обитают в пяти различных по численности группировках - северной, северо-восточной, центральной, южной и юго-западной. А площади участков обитания каждой из группировок варьируются от пяти до тринадцати тысяч га.

Количество зубров постоянно растет и в мире. Международный союз охраны природы пересмотрел глобальный охранный статус зубра, переведя вид из категории "уязвимый" в категорию "находящийся в состоянии, близком к угрожаемому".