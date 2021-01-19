В Бразилии началась вакцинация населения от коронавируса

В Бразилии стартовала первая фаза национальной кампании по вакцинации населения от COVID-19. Прививку получили врачи и люди старше 75 лет. Но уже совсем скоро бразильцам придется решать вопрос, где взять необходимое количество доз столь долгожданного медицинского препарата.

Вакцинация в Бразилии началась несколько скомкано. Первым человеком в стране, получившим заветную прививку, стала медсестра из Сан-Паулу. Мероприятие было организовано правительством этого штата в присутствии губернатора Жуау Дория - главного политического врага президента Жаира Болсонаро. Свой укол женщина получила практически сразу после того, как бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) одобрило экстренное применение двух вакцин, произведенных компанией AstraZeneca и лабораторией Sinovac.

Уже на следующий день вакцину стали развозить по всем штатам. Изначально министерство здравоохранения планировало начать вакцинацию по всей стране одномоментно. Однако министру Пазуэлло пришлось пойти на встречу настоятельным просьбам губернаторов дать им возможность начать прививать население, как только препарат окажется в распоряжении секретариатов здравоохранения штатов.

По иронии судьбы из всего спектра вакцин, испытываемых на территории Бразилии, крупнейший в Южной Америке рынок в 212 миллионов человек остался один на один с шестью миллионами доз китайского препарата CoronaVac. До последнего момента федеральное правительство во главе с президентом Болсонаро отказывалось выделить и один сентаво на испытания этой вакцины, не говоря уже о ее закупках для применения в рамках национальной программы вакцинации. К тому же накануне сан-паульский институт Бутантан сообщил, что общая эффективность препарата по итогам исследований на территории Бразилии составила 50,38 процентов.

Оксфордская вакцина, на которую делал ставку Болсонаро, оказалась в заложниках у Индии, где расположена лаборатория, производящая этот препарат. На личные просьбы бразильского президента как можно скорее выделить два миллиона доз премьер-министр Индии ответил отказом. Накануне в Индии стартовала кампания по вакцинации населения. Своя рубашка, как оказалось, все же ближе к телу.

Компания Pfizer отказалась импортировать в Бразилию свою вакцину после того, как правительство страны потребовало от производителя взять ответственность за возможные тяжелые побочные эффекты, которые могут проявиться у привитых. У российской вакцины "Спутник V", которая могла бы заполнить возникший на бразильском рынке вакуум, никак не получается пробиться через требовательного регулятора.

Перед самым Новым годом компания União Quimica, которая в минувшую пятницу запустила производство "Спутника V" на своем заводе в пригороде бразильской столицы, запросила у Anvisa разрешение на применение препарата в рамках клинических испытаний на территории Бразилии. Его получение должно было дать формальную возможность направить запрос уже на экстренное применение вакцины. Но переданных документов оказалось недостаточно. В воскресенье, так и не завершив процесс получения разрешения на начало клинических испытаний, União Quimica подала прошение на экстренное применение "Спутника V" в Бразилии. Anvisa вернула документы вечером того же дня, сославшись на то, что они не в полной мере соответствуют предъявляемым требованиям.

"Агентство поясняет, что для запроса на экстренное применение недостаточно запротоколировать запрос на разрешение начать третью фазу клинических испытаний. Необходимо, чтобы такие исследования в стране проводились", - говорится в официальном заявлении агентства.

На фоне последних новостей о проблемах с поставками из Китая необходимых для производства вакцины материалов бразильское правительство рискует остаться с шестью миллионами опустошенных баночек CoronaVac и линией производства "Спутника V" мощностью в восемь миллионов доз в месяц, все из которых пойдут на обеспечение потребностей соседних стран.