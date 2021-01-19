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19.01.2021 19:00
Рубрика: Происшествия

Лавина халатности

Только через два года в России появится компьютерная модель рельефа всех лавиноопасных мест
Текст: Екатерина Дементьева ("Российская газета", Иркутск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 9(8360)
С начала года в нашей стране под лавинами погибли как минимум четыре человека: трое, в том числе ребенок, под Норильском, еще один - 18 января на Домбае, где снежные массы сошли на горнолыжном склоне. В чем причины таких трагедий? И можно ли избежать жертв? Об этом мы говорили с техническим директором Российского лавинного центра, профессиональным членом Канадской лавинной ассоциации Григорием Минцевым.

Он считает, что в стране необходимо создать современную систему лавинной подготовки, нужны образовательные программы для туристов и система информирования, ориентированная на поклонников экстремального отдыха.

А существующие при Росгидромете противолавинные центры и службы в крупных корпорациях, вроде РЖД, считает Григорий, заточены на обеспечение безопасности населенных пунктов и промышленных объектов: дорог, рудников, инженерных сооружений. Между тем, как показывает статистика, жертвами лавин становятся альпинисты, горнолыжники и сноубордисты, гиды и туристы. Словом, любители зимнего отдыха в горах. Но они, предупреждает Минцев, не попадают в фокус действующих служб.

Жертвами лавин чаще всего становятся любители зимнего отдыха в горах. Но они не попадают в фокус существующих антилавинных служб

"Типичный прогноз, - поясняет эксперт, - на сайте Росгидромета звучит примерно так: "С момента образований устойчивого снежного покрова горные территории потенциально лавиноопасны". Если ожидаются сильные осадки или ветер, следует предупреждение о "повышенной лавинной опасности". Но общие сведения никого не останавливают, а значит, и не предупреждают трагедий".

По словам директора лавинного центра, более детальные прогнозы составляют лишь для некоторых горнолыжных курортов и промышленных территорий, вроде Хибин. Там применяется оценка лавинной опасности по пятибалльной международной шкале. Но современный подход подразумевает не только уровень опасности, но и описание конкретных проблем: где именно может сойти лавина, на каких высотах, какого типа и размера. Только такая информация, уверяет эксперт, дает представление, насколько безопасно будет в том или ином месте. Это позволяет существенно снижать риски.

Фото: Григорий Прусенко / РИА Новости
В Домбае завершился поиск пропавших при сходе лавины

Брешь в информационном поле готов закрыть лавинный центр. В 2021 году он планирует закончить компьютерное моделирование рельефа наиболее популярных у туристов и спортсменов местностей. В этот список попали и любимые фрирайдерами места в Сибири. В январе-феврале на местах начнут работать полевые группы, которые отредактируют модель с учетом натурных данных.

К следующей зиме эти данные будут в полном объеме в виде электронной карты, которую можно будет скачать на компьютер, смартфон, загрузить в любое приложение для навигации. Зная тип рельефа и лавинные условия, даже любитель сможет оценить риски на маршруте. После самых популярных мест наступит очередь менее "раскрученных". Работа рассчитана на два года. Хорошо бы ее ускорить. Но здесь одному центру не справиться.

Что касается лавинного образования, то Григорий Минцев ссылается на опыт Канады: "Базовые лавинные курсы здесь ежегодно проходят до 10 тысяч человек. У нас же все семинары и курсы- не более сотни".

Трагедия

Вторые сутки на склоне горы Мусса-Ачитара в Домбае после схода лавины сотрудники МЧС разыскивают под снегом людей.

"Раньше были найдены четверо отдыхающих. В том числе и супружеская пара, которая вчера не выходила на связь. На данный момент у нас нет информации, чтобы кто-то еще мог находиться под лавиной", - сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Пока известно только об одном погибшем. Это Хаджи-Мурат Маршанкулов. Президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда "Домбай" погиб на глазах сына Шамиля, тоже попавшего под лавину, но ему посчастливилось выбраться.

По факту схода лавины возбуждено уголовное дело по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека". Она предусматривает до пяти лет лишения свободы, рассказали в региональном управлении СКР. Несомненно, следователей заинтересуют показания жительницы Новороссийска Ирины Милакиной. У нее на глазах лавина обрушилась на сына. Но мальчика спас инструктор Мурат Байрамуков.

Катание на склонах Домбая пока запрещено.

Подготовил Николай Грищенко

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